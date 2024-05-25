Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti

"ASIL KUTLAMALARIMIZ YARIN OLACAK"

Genel kurulun ardından kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yapan Dursun Özbek, "Bugün burada Galatasaray’ımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimize, hepsine candan teşekkür ediyorum. Sayın divana, divan başkanına ve uzun saatlerden beridir burada emek veren bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Ekibimde yer alan bu zorlu yolculuğa benimle beraber çıkan tüm arkadaşlarıma ve çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte her zaman yanımda olan sevgili eşime, sevgili kardeşime ve aileme teşekkür ediyorum." dedi.

"Yarın çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak." diyen Özbek, "Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın Galatasaray 24’üncü şampiyonluğunu kazanacak. Sizlerin desteği ile Galatasaray, hepimizin gurur duyduğu daha iyi günlere hep beraber gelecek. Galatasaray’ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik, sevgi iklimi. Hiç bunu akıldan çıkarmayalım. Galatasaray’ı gelecek yüz yıllara taşımanın en büyük faktörü budur. Galatasaray’ın ihtiyacı bu birlik ve beraberliktir. Hepinizden tekrar rica ediyorum. Ne yaparsak yapalım ama sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray.” şeklinde konuştu.