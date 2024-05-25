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Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi. 2 yıl daha görev yapacak olan Özbek, kulüp tarihinde 3 bin oyu geçen ilk başkan oldu.

Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 1

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurulu, Galatasaray Lisesi'nde yapıldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 2

Seçimli genel kurulda üyeler, adaylardan Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkteki oy pusulalarını kullandı.

Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 3

Genel kurulda, 10 bin 290 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.

Oy verme işlemine 4415 üye katılım sağladı. 

Toplam 20 sandık bulunan seçimde oy kullanma işlemi saat 15.00'te sonlandı.

Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 4

Mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi.

Özbek, Mayıs 2026'ya kadar göreve devam edecek. 

Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 5

SANDIK SONUÇLARI

1. Sandık

Dursun Özbek 157

Süheyl Batum 36

2. Sandık

Dursun Özbek 173

Süheyl Batum 32

3. Sandık

Dursun Özbek 162

Süheyl Batum 70

4. Sandık

Dursun Özbek 162
Süheyl Batum 61

5. Sandık

Dursun Özbek 147

Süheyl Batum 61

6. Sandık

Dursun Özbek 151

Süheyl Batum 63

7. Sandık

Dursun Özbek 164

Süheyl Batum 45

8. Sandık

Dursun Özbek 166

Süheyl Batum 42

9. Sandık

Dursun Özbek 167

Süheyl Batum 42

10. Sandık

Dursun Özbek 146

Süheyl Batum 47

11. Sandık

Dursun Özbek 158

Süheyl Batum 53

12. Sandık

Dursun Özbek 124

Süheyl Batum 35

13. Sandık

Dursun Özbek 141

Süheyl Batum 36

14. Sandık

Dursun Özbek 155

Süheyl Batum 49

Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 6

15. Sandık

Dursun Özbek: 174

Süheyl Batum: 44

16. Sandık

Dursun Özbek: 208

Süheyl Batum: 47

17. Sandık

Dursun Özbek: 197

Süheyl Batum: 48

18. Sandık

Dursun Özbek: 191

Süheyl Batum: 44

19. Sandık

Dursun Özbek: 199

Süheyl Batum: 53

20. Sandık

Dursun Özbek: 201

Süheyl Batum: 47

TOPLAM

Dursun Özbek 3343 - Süheyl Batum 955

Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 7

TARİHE GEÇTİ

3343 oyla yeniden başkan seçilen Özbek, kulüp tarihinde 3 bin oyu geçen ilk başkan oldu.

Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 8

"ASIL KUTLAMALARIMIZ YARIN OLACAK"

Genel kurulun ardından kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yapan Dursun Özbek, "Bugün burada Galatasaray’ımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimize, hepsine candan teşekkür ediyorum. Sayın divana, divan başkanına ve uzun saatlerden beridir burada emek veren bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Ekibimde yer alan bu zorlu yolculuğa benimle beraber çıkan tüm arkadaşlarıma ve çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte her zaman yanımda olan sevgili eşime, sevgili kardeşime ve aileme teşekkür ediyorum." dedi.

"Yarın çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak." diyen Özbek, "Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın Galatasaray 24’üncü şampiyonluğunu kazanacak. Sizlerin desteği ile Galatasaray, hepimizin gurur duyduğu daha iyi günlere hep beraber gelecek. Galatasaray’ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik, sevgi iklimi. Hiç bunu akıldan çıkarmayalım. Galatasaray’ı gelecek yüz yıllara taşımanın en büyük faktörü budur. Galatasaray’ın ihtiyacı bu birlik ve beraberliktir. Hepinizden tekrar rica ediyorum. Ne yaparsak yapalım ama sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray.” şeklinde konuştu.

Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 9

Başkan adaylarından Süheyl Batum, oyunu 2 numaralı sandıkta kullandı. 

Mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek de 2 numaralı sandıkta oy verdi. 

Batum, "Galatasaray için hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 10

Özbek, "Hayırlısı olsun. Genel kurul, her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray'a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 11

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yansıyan diğer kareler...

Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 12
Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 13
Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 14
Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 15
Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek yeniden başkan: Tarihe geçti - 16
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