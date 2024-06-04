Galatasaray'da Varane sürprizi (4 Haziran 2024 transfer haberleri)
24 Haziran'da başlayacak transfer dönemi için geri sayım başlarken takımlar çalışmalarına başladı. Galatasaray, Manchester United'dan ayrılan Fransız stoper Raphael Varane ile temas kurdu. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer iddiaları..
VARANE SÜRPRİZİ
Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı- Kırmızılı takımın defans hattındaki oyuncular Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimallerine karşılık önlem aldığı ve sezon sonu Manchester United'dan ayrılan Fransız stoper Raphael Varane'nın menajeriyle temas kurduğu öğrenildi.