NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'da Varane sürprizi (4 Haziran 2024 transfer haberleri)

24 Haziran'da başlayacak transfer dönemi için geri sayım başlarken takımlar çalışmalarına başladı. Galatasaray, Manchester United'dan ayrılan Fransız stoper Raphael Varane ile temas kurdu. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer iddiaları..

Galatasaray'da Varane sürprizi (4 Haziran 2024 transfer haberleri) - 1

VARANE SÜRPRİZİ

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı- Kırmızılı takımın defans hattındaki oyuncular Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimallerine karşılık önlem aldığı ve sezon sonu Manchester United'dan ayrılan Fransız stoper Raphael Varane'nın menajeriyle temas kurduğu öğrenildi.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray'da Varane sürprizi (4 Haziran 2024 transfer haberleri) - 2

RAFA SİLVA'DA SONA DOĞRU

Gelecek sezon yıldız bir 10 numara almayı düşünen Galatasaray'da Rafa Silva transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip 31 yaşındaki yıldızın kapısını bu kez resmi bir teklifle çaldı.

Takımı Benfica ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuya 3 yıllık kontrat teklif edildiği belirtildi. Rafa Silva'dan gelecek yanıtı bekleyen Galatasaray'ın bu transferde artık mutlu sona daha yakın olduğu vurgulandı. (İtalyan basını)


Galatasaray'da Varane sürprizi (4 Haziran 2024 transfer haberleri) - 3

RAHEEM STERLİNG HEYECANI

Jose Mourinho ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin yeni hedefinin Raheem Sterling olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Raheem Sterling'in peşine düştü. (Habertürk)


Galatasaray'da Varane sürprizi (4 Haziran 2024 transfer haberleri) - 4

TRABZONSPOR'DA STOPER TRANSFERİNDE 2 ADAY

Trabzonspor'un Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Stefan Savic ve bonservisi elinde olan Cedric Kipre'yle ilgilendiği belirtildi. (Sabah)


Galatasaray'da Varane sürprizi (4 Haziran 2024 transfer haberleri) - 5

GALATASARAY'DAN YILDIZ İSME DEV TEKLİF

Galatasaray, orta sahaya takviye planlarken Fransız medyası, Youssouf Fofana ismini öne çıkardı. Monaco ile sözleşmesinin son sezonuna giren 25 yaşındaki Mali asıllı Fransız oyuncu için sarı-kırmızılıların bonuslarla 15 milyon Euro'ya çıkan bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. (Fransız basını)

DAHA FAZLA GÖSTER