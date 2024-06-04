Galatasaray'da Varane sürprizi (4 Haziran 2024 transfer haberleri)

RAFA SİLVA'DA SONA DOĞRU



Gelecek sezon yıldız bir 10 numara almayı düşünen Galatasaray'da Rafa Silva transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip 31 yaşındaki yıldızın kapısını bu kez resmi bir teklifle çaldı.



Takımı Benfica ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuya 3 yıllık kontrat teklif edildiği belirtildi. Rafa Silva'dan gelecek yanıtı bekleyen Galatasaray'ın bu transferde artık mutlu sona daha yakın olduğu vurgulandı. (İtalyan basını)





