NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, bu sonuçla birlikte şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. İşte Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi - 1

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin derbi galibiyetinin ardından X üzerinden yaptığı paylaşımı alıntılayarak ezeli rakibine gönderme yaptı.

İşte Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı şampiyonluk paylaşımları...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi - 2
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi - 3
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi - 4
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi - 5
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi - 6
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi - 7
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi - 8
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi - 9
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi - 10
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi - 11
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi - 12
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi - 13
DAHA FAZLA GÖSTER