Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, bu sonuçla birlikte şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. İşte Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin derbi galibiyetinin ardından X üzerinden yaptığı paylaşımı alıntılayarak ezeli rakibine gönderme yaptı.
İşte Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı şampiyonluk paylaşımları...