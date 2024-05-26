Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin derbi galibiyetinin ardından X üzerinden yaptığı paylaşımı alıntılayarak ezeli rakibine gönderme yaptı.

İşte Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı şampiyonluk paylaşımları...