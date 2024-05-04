Galatasaray'ın Süper Lig rekorunu kırmasına 1 puan kaldı

PUAN KAYBI YAŞADIĞI 4 TAKIMDAN BİRİ SİVASSPOR

Galatasaray'ın bu sezon 34 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Sivasspor karşılaşması oldu.



Sarı-kırmızılılar, ligde 30 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Mondihome Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la da 1-1 berabere kaldı.



GALATASARAY, SON 5 LİG MAÇINDA 16 GOL ATTI



Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti.



Galatasaray, ligde Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı.



Sarı-kırmızılılar, ligde 34 maçta ise 80 kez fileleri havalandırdı.







