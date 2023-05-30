Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin 25 milyon euroluk yeni oyuncağı

KİŞİSEL SERVETİ 100 MİLYON EURO

Kişisel serveti 100 milyon euro seviyesinde olan İcardi’nin ayrıca Rolls Royce’un Ghost modelinin yanı sıra bir Lamborghini Huracan Spyder, bir Bentley Bentayga, bir Hummer H2 ve bir de Range Rover’ı bulunuyor.