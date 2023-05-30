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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin 25 milyon euroluk yeni oyuncağı

Galatasaray adına sezonun başarılı isimlerinden Mauro Icardi, tekerlekli bir tekne gibi gözüken ultra lüks Rolls Royce'un Boat Tail modelini satın aldı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin 25 milyon euroluk yeni oyuncağı - 1

Galatasaray ile başarılı bir sezon geçiren Arjantinli yıldız Mauro Icardi, dünyanın en pahalı arabası olarak gösterilen Rolls Royce'un bir modelini garajına taşıdı.

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin 25 milyon euroluk yeni oyuncağı - 2

23-25 MİLYON EUROYA ULAŞABİLİYOR

Mauro İcardi Rolls Royce Boat Tail’i koleksiyonuna ekledi. Tekerlekli bir tekne gibi görünen bu ultra lüks aracın fiyatı montaj süreci ve elle yapılan detaylarla birlikte 23-25 milyon euroya ulaşabiliyor.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin 25 milyon euroluk yeni oyuncağı - 3

KİŞİSEL SERVETİ 100 MİLYON EURO

Kişisel serveti 100 milyon euro seviyesinde olan İcardi’nin ayrıca Rolls Royce’un Ghost modelinin yanı sıra bir Lamborghini Huracan Spyder, bir Bentley Bentayga, bir Hummer H2 ve bir de Range Rover’ı bulunuyor.

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