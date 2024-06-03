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Mauro Icardi'den transfer teklifine ret

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ABD'den gelen transfer tekliflerini reddetti.

Mauro Icardi'den transfer teklifine ret - 1

2023-24 sezonunda gol kralı olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye birçok kulüpten teklif var.


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Mauro Icardi'den transfer teklifine ret - 2

Sabah'ın haberine göre son olarak ABD'den teklifler alan Icardi, kendisiyle ilgilenen kulüpleri reddetti.


Mauro Icardi'den transfer teklifine ret - 3

Çocuklarının okul kayıtlarını yenileyen Icardi-Wanda Nara çifti, tatile çıktı.

Mauro Icardi'den transfer teklifine ret - 4

10 milyon euro kazandığı Galatasaray ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Icardi, şampiyonluk kutlamalarında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milyonlarca euro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim şampiyonluk için geldim. Seneye de burada olacağım ve 5. yıldız için çalışacağım."

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