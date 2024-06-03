Mauro Icardi'den transfer teklifine ret

10 milyon euro kazandığı Galatasaray ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Icardi, şampiyonluk kutlamalarında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



"Milyonlarca euro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim şampiyonluk için geldim. Seneye de burada olacağım ve 5. yıldız için çalışacağım."