Mauro Icardi'den transfer teklifine ret
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ABD'den gelen transfer tekliflerini reddetti.
2023-24 sezonunda gol kralı olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye birçok kulüpten teklif var.
2023-24 sezonunda gol kralı olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye birçok kulüpten teklif var.
Sabah'ın haberine göre son olarak ABD'den teklifler alan Icardi, kendisiyle ilgilenen kulüpleri reddetti.
Çocuklarının okul kayıtlarını yenileyen Icardi-Wanda Nara çifti, tatile çıktı.
10 milyon euro kazandığı Galatasaray ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Icardi, şampiyonluk kutlamalarında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Milyonlarca euro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim şampiyonluk için geldim. Seneye de burada olacağım ve 5. yıldız için çalışacağım."