İtalya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 öncesi ilk sınav

15 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.​​​​​​