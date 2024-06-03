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İtalya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 öncesi ilk sınav

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 maçları öncesi hazırlık kapsamında İtalya ile heyecan dolu bir maça çıkacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına hazırlık kapsamında İtalya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Takımı, mücadeleyi kazanmak ve hazır olduğunu göstermek istiyor. Peki, İtalya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 öncesi ilk sınav - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık maçı kapsamında Türkiye, İtalya ile kozlarını paylaşacak. İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak olan A Milli Takım, mücadeleyi kazanıp turnuva öncesinde moral bulmak istiyor. Peki, İtalya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İtalya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 öncesi ilk sınav - 2

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, yarın özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak.

Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek. Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İtalya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 öncesi ilk sınav - 3

15 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.​​​​​​

İtalya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 öncesi ilk sınav - 4

SON MAÇ KONYA'DA

İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Konya'da karşı karşıya geldi.

İtalya, ilk yarısını da 2-1 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi.

İtalya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 öncesi ilk sınav - 5

EN AĞIR YENİLGİ BOLOGNA'DA ALINMIŞTI

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini yarın maçın oynanacağı Bologna'da aldı.

1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.

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