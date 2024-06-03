İtalya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 öncesi ilk sınav
Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 maçları öncesi hazırlık kapsamında İtalya ile heyecan dolu bir maça çıkacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına hazırlık kapsamında İtalya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Takımı, mücadeleyi kazanmak ve hazır olduğunu göstermek istiyor. Peki, İtalya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık maçı kapsamında Türkiye, İtalya ile kozlarını paylaşacak. İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak olan A Milli Takım, mücadeleyi kazanıp turnuva öncesinde moral bulmak istiyor. Peki, İtalya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?