"Galip sayılır bu yolda mağlup" (Spor yazarları Türkiye - Hollanda maçını değerlendirdi)

"MONTELLA BÖYLE İSTEDİ"

"Montella, oyuncu değişikliklerinde yine çok geç kaldı. Montella'nın maça Kenan'la başlaması yanlıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nu da oyuna geç aldı. Fransız hakem Clement Turpin, net penaltımızı es geçti.

Ayrıca rakibe vermediği net iki kırmızı kart var. Bütün takdir haklarını da Hollanda'dan yana kullandı. Belki kaybettik ama yürekli futbol oynadık. Hollanda'ya futbol olarak hiç boyun eğmedik!

Bireysel hatalardan ve Fransız hakem Turpin'in berbat yönetimi ile maçı kaybettik ve turnuvaya veda ettik. Ama EURO 2024'e Türk damgasını vurduk! Muhteşem taraftarlarımızla! Futbolumuzla...

- ZEKİ UZUNDURUKAN | FOTOMAÇ