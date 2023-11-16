Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında Galler ile kritik bir mücadeleye çıkacak. EURO 2024 Elemeleri kapsamında oynanan 9 maç sonrasında A Milli Takım 16 puanla birinci sırada yer alıyor. EURO 2024'e katılmayı garantileyen Milli Takım, Galler ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında, Türkiye A Milli Takım'ı deplasmanda Galler ile heyecan seviyesi yüksek bir maça çıkacak. Gruplarda oynanan ilk maçta Galler'i sahasında 2-0 yenen A Milli Takım, deplasmanda da bu başarıyı göstererek, EURO 2024'e grup lideri olarak gitmek istiyor. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?