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Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında Galler ile kritik bir mücadeleye çıkacak. EURO 2024 Elemeleri kapsamında oynanan 9 maç sonrasında A Milli Takım 16 puanla birinci sırada yer alıyor. EURO 2024'e katılmayı garantileyen Milli Takım, Galler ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri) - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında, Türkiye A Milli Takım'ı deplasmanda Galler ile heyecan seviyesi yüksek bir maça çıkacak. Gruplarda oynanan ilk maçta Galler'i sahasında 2-0 yenen A Milli Takım, deplasmanda da bu başarıyı göstererek, EURO 2024'e grup lideri olarak gitmek istiyor. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri) - 2

GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler-Türkiye maçı 21 Kasım 2023 tarihinde Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri) - 3

GRUPLARDA İLK MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

A Milli Futbol Takımı, 19 Haziran'da UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk etmişti.

Türkiye, Galler'i Umut Nayir ve Arda Güler'in Milli Takım'daki ilk golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri) - 4

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ 2 ARALIK'TA

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık'ta Hamburg'da gerçekleştirilecek.

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek.

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri) - 5

TÜRKİYE, EURO 2024'E KATILMAYI GARANTİLEYEN 7. TAKIM

Türkiye, 7. maçlar sonunda EURO 2024'e katılma hakkını elde eden 7. takım oldu.

Ev sahibi Almanya'nın ardından eleme gruplarından şu ana kadar Belçika, Fransa, Portekiz, İskoçya, İspanya ve Türkiye EURO 2024 biletini elde etti.

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri) - 6

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

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