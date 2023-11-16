Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında, Türkiye A Milli Takım'ı deplasmanda Galler ile heyecan seviyesi yüksek bir maça çıkacak. Gruplarda oynanan ilk maçta Galler'i sahasında 2-0 yenen A Milli Takım, deplasmanda da bu başarıyı göstererek, EURO 2024'e grup lideri olarak gitmek istiyor. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?