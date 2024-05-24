"Gelecek sezonun da kaderini etkileyecek final" (Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı)
Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupayı müzesine götürdü. Peki spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçı için ne dedi? İşte spor yazarlarından Beşiktaş-Trabzonspor değerlendirmesi...
"GELECEK SEZONUN DA KADERİNİ ETKİLEYECEK FİNAL"
"Ben Beşiktaş’ın sezonun sonuna doğru tek hedef kupa mottosuyla lige yüzde yüz konsantre olmamasını doğru bulmuyorum. Hatayspor maçıyla bu müsabaka arasında tam 5 gün vardı. 122 saat... Ligde bir maçı pazartesi oynadıktan sonra diğerini cumartesi oynamakla aynı süre. Rotasyona bence lüzum yoktu. Aksine hem kupa 11’iyle çıkıp prova yapmak, hem de kazanıp lig yolundan Avrupa’yı garantilemek daha iyi bir senaryo olurdu bence Beşiktaş için. Trabzonspor’sa ligde Başakşehir’e karşı as kadrosuyla oynayarak daha iyi bir tercih yaptı bence."
(Uğur Meleke-HÜRRİYET)