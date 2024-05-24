"Gelecek sezonun da kaderini etkileyecek final" (Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı)

"BEŞİKTAŞ KUPAYI HAK ETTİ"

Dün orta alanda takımı bir orkestra şefi gibi yöneten Al-Musrati, mükemmel oyununu harika bir golle taçlandırdı ve kupayı getiren füzeyi Trabzonspor ağlarına göndererek finalin kahramanı oldu. Beşiktaş’ta tüm oyuncular çok çalıştı ancak Gedson, Colley, Masuaku, Svenson ve Al Musrati maçın en iyileriydi. Trabzonspor ise 90 dakika boyunca arzu edilen futbolun çok uzağındaydı. Hiç tartışmasız bir şekilde kupayı sahada daha iyi olan taraf kazandı.

(Güntekin Onay-HÜRRİYET)