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"Gelecek sezonun da kaderini etkileyecek final" (Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı)

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupayı müzesine götürdü. Peki spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçı için ne dedi? İşte spor yazarlarından Beşiktaş-Trabzonspor değerlendirmesi...

"Gelecek sezonun da kaderini etkileyecek final" (Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı) - 1

"GELECEK SEZONUN DA KADERİNİ ETKİLEYECEK FİNAL"

"Ben Beşiktaş’ın sezonun sonuna doğru tek hedef kupa mottosuyla lige yüzde yüz konsantre olmamasını doğru bulmuyorum. Hatayspor maçıyla bu müsabaka arasında tam 5 gün vardı. 122 saat... Ligde bir maçı pazartesi oynadıktan sonra diğerini cumartesi oynamakla aynı süre. Rotasyona bence lüzum yoktu. Aksine hem kupa 11’iyle çıkıp prova yapmak, hem de kazanıp lig yolundan Avrupa’yı garantilemek daha iyi bir senaryo olurdu bence Beşiktaş için. Trabzonspor’sa ligde Başakşehir’e karşı as kadrosuyla oynayarak daha iyi bir tercih yaptı bence."

(Uğur Meleke-HÜRRİYET)

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Gelecek sezonun da kaderini etkileyecek final" (Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı) - 2

"KUPA AMORTİ SONRASI ÖNEMLİ"

"Mert Günok da iyi kurtarışlar yaparken, yenilen golde hatası olan Necip normal sürenin kalanında mükemmel savaştı. Tabii Beşiktaş yine arefeyi gösterdi, bayram sabahı neşesini kursağımızda bıraktı. Her hafta duran toptan saçmasapan goller yiyen bu oyuncu grubu yine yemeyi başardı, skoru 2-2’ye getiren golde Pepe bomboştu. Son anda ise Musrati en azından bonservis fiyatının amortisi niteliğinde müthiş bir gol attı. Bu kazanılan kupa da zaten çok kötü bir sezonun amortisi niteliğinde. Seneye artık Beşiktaş, Amartey, amorti bırakıp güçlü kaliteli bir kadro kurmalı"

(Ali Ece-Fanatik)

"Gelecek sezonun da kaderini etkileyecek final" (Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı) - 3

"GERÇEK DEĞERİNE ULAŞTI"

Bir kez daha gördük ki Beşiktaş kadrosu iyi oyunculardan kurulu bir ekip. İyi bir takım görüntüsü vermesini camia çok bekledi. Finalde gördük ki bu oyuncular gerçek performanslarıyla hepsi farklı farklı değerlere sahipler.

(Ali Gültiken-SABAH)

"Gelecek sezonun da kaderini etkileyecek final" (Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı) - 4

"HESAP AVCI'YA SORULMALI"

"Abdullah hoca finalden nasıl bir çıkarım yapar bilmiyorum ama, Beşiktaş’a ikram ettiği kupanın hesabını oyuncuları değil, bizzat kendi vermeli. Lig yarın bitecek. Son haftaki Ankaragücü maçı sıradan değil, sezonun kaderini belirleyecek. Trabzonspor’u yeni sezonda engelli bir Avrupa yolculuğu bekliyor. Her şey daha erken başlayacak ve takımın motivasyonunu etkileyecek. Neden diye sorgulanacaksa, yanıtını Avcı’ya sormak gerek."

(Cemal Ersen-MİLLİYET)

"Gelecek sezonun da kaderini etkileyecek final" (Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı) - 5

"AL-MUSRATİ'DEN MUHTEŞEM HEDİYE"

Trabzonspor’un aldığı risklerle beraber bir tepki vermeye çabalamasıyla geçti. Artık kupanın ellerinden kaymaya başladığı son dakikalarda, ocakta gelmesine rağmen sezonun en değerli oyuncusu olan Meunier’in kafasını tamamlayan Pepe, maçı uzatmaya taşıdı diye düşünürken sahneye Al-Musrati çıktı. Libyalı, geldiğinden beri yaptığı hataları tek bir şutla unutturup, Beşiktaş’a sezonun hediyesini verdi.

(Engin Kehale-HÜRRİYET)

"Gelecek sezonun da kaderini etkileyecek final" (Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı) - 6

"KARTAL'IN KUPASI"

"Pepe’nin golü uzatmayı mı işaret ediyordu? Hayır, 90+4’te Beşiktaşlı futbolcular rakip ceza alanında harman savururken 20 metreden fişek gibi bir şut, geceyi bitirdi. Kim miydi o golün sahibi? 11 milyonluk maliyetiyle ağızlara sakız olan Libyalı. El Mu’tasım Billah Ali Muhammed… Kısacası Al Musrati. Hadi alkışlayın onu!"

(Attila Gökçe-MİLLİYET)

"Gelecek sezonun da kaderini etkileyecek final" (Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı) - 7

"BEŞİKTAŞ KUPAYI HAK ETTİ"

Dün orta alanda takımı bir orkestra şefi gibi yöneten Al-Musrati, mükemmel oyununu harika bir golle taçlandırdı ve kupayı getiren füzeyi Trabzonspor ağlarına göndererek finalin kahramanı oldu. Beşiktaş’ta tüm oyuncular çok çalıştı ancak Gedson, Colley, Masuaku, Svenson ve Al Musrati maçın en iyileriydi. Trabzonspor ise 90 dakika boyunca arzu edilen futbolun çok uzağındaydı. Hiç tartışmasız bir şekilde kupayı sahada daha iyi olan taraf kazandı.

(Güntekin Onay-HÜRRİYET)

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