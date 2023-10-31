Golden State Warriors, Stephen Curry'nin 42 sayısıyla kazandı

Son şampiyon Denver Nuggets, konuk ettiği Utah Jazz karşısında 110-102'lik skorla kazanarak bu sezon çıktığı 4 maçtan da galip ayrıldı.

Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 27 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile "triple-double" yaparken, Aaron Gordon 21 sayı ve 7 ribaunt, Jamal Murray 18 sayı ve 14 asistle skora destek verdi.

Dördüncü karşılaşmasında üçüncü yenilgisini alan Jazz'de Lauri Markkanen 27 sayı, 14 ribaunt ve 5 asist, Walker Kessler 22 sayı ve 13 ribaunt, Talen Horton-Tucker 16 sayı ve 8 ribaunt, John Collins 15 sayı, 9 ribauntla oynadı.