"Hakem penaltıyı atladı" (Spor yazarlarından Galatasaray-Sparta Prag maçı yorumu)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımını 3-2'lik skorla yendi. Mücadelede 2 kırmızı kart çıkarken galibiyet golü uzatmalarda Icardi'den geldi. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Galatasaray-Sparta Prag maçı değerlendirmesi...
"PENALTIYI ATLADI"
Maçın tecrübeli İspanyol hakemi kendinden emin ve rahat bir maç yönetti. Kullandığı kartlarda, bir sarı kart hatası dışında, hataya düşmedi. Disiplinden taviz vermeyen bir yapısı vardı. 54. dakikada İcardi’nin şutunun direkten dönmesinin ardından topu kontrol eden Barış Alper’e savunma oyuncusu arkadan şarj yaptı. Hakemin yorum alanında olan bir pozisyondu. Penaltı kararı verse yanlış diyemezdik ama o devam demeyi tercih etti.
(Deniz Çoban-FANATİK)