Hatayspor'a haciz | Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz: Depremzede misafir olarak gitmiştik 5 milyon TL istediler
Riva'da konaklayan Hatayspor, depremin izlerini silmeye çalışırken bir de maddi kriziyle mücadele etmeye çalışıyor. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Akdeniz ekibine haciz gönderdi. Kendilerinden 5 milyon TL istendiğini söyleyen Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, "Biz depremzede misafir olarak gitmiştik oraya. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istemesine anlam veremedik." dedi.
Hatayspor, depremin ardından bir süre Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde konaklamıştı.
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kullanım hakkı olarak kulübe 5 milyon liralık haciz gönderdi.