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Hatayspor'a haciz | Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz: Depremzede misafir olarak gitmiştik 5 milyon TL istediler

Riva'da konaklayan Hatayspor, depremin izlerini silmeye çalışırken bir de maddi kriziyle mücadele etmeye çalışıyor. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Akdeniz ekibine haciz gönderdi. Kendilerinden 5 milyon TL istendiğini söyleyen Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, "Biz depremzede misafir olarak gitmiştik oraya. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istemesine anlam veremedik." dedi.

Hatayspor'a haciz | Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz: Depremzede misafir olarak gitmiştik 5 milyon TL istediler - 1

Hatayspor, depremin ardından bir süre Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde konaklamıştı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kullanım hakkı olarak kulübe 5 milyon liralık haciz gönderdi.

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Hatayspor'a haciz | Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz: Depremzede misafir olarak gitmiştik 5 milyon TL istediler - 2

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, il müdürlüğünün kendilerinden kullanım hakkı olarak 5 milyon TL istediğini söyleyerek, "Biz depremzede misafir olarak gitmiştik oraya. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istemesine anlam veremedik." dedi.

Hatayspor'a haciz | Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz: Depremzede misafir olarak gitmiştik 5 milyon TL istediler - 3

Toksöz, "Bizden tesisi, 10 Eylül 2023 tarihinde boşaltmamız istenmişti. Biz maçları kendi stadımızda oynayamadığımız için gelirimiz yok zaten." diye konuştu. 



Hatayspor'a haciz | Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz: Depremzede misafir olarak gitmiştik 5 milyon TL istediler - 4

Hatayspor Süper Lig'de ise 18. sırada ve kümede kalma mücadelesi veriyor.

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