Hatayspor'a haciz | Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz: Depremzede misafir olarak gitmiştik 5 milyon TL istediler

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, il müdürlüğünün kendilerinden kullanım hakkı olarak 5 milyon TL istediğini söyleyerek, "Biz depremzede misafir olarak gitmiştik oraya. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istemesine anlam veremedik." dedi.