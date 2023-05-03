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Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ile Rob McElhenney Wrexham'ın şampiyonluk kutlamasında

Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ile Rob McElhenney, futbol dünyasının tadını çıkarıyor. Sahibi oldukları Wrexham'ın şampiyonluk kutlamasına katılan ikili, üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ile Rob McElhenney Wrexham'ın şampiyonluk kutlamasında - 1

Kutlamalarda yer almak için Met Gala'ya katılmayan ünlü aktörler Ryan Reynolds ile Rob McElhenney, şampiyonluk coşkusunu taraftarlar ile paylaştı.


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Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ile Rob McElhenney Wrexham'ın şampiyonluk kutlamasında - 2

Üstü açık otobüste halkı selamlayan ikili, futbolcular ve aileleriyle bol bol fotoğraf çektirdi. Geçtiğimiz yıllarda Galler ekibini satın alan Reynolds ve McElhenney, kulübü 15 sezon sonra İngiliz profesyonel ligine döndürmeyi başardı.


Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ile Rob McElhenney Wrexham'ın şampiyonluk kutlamasında - 3

Hollywood yıldızı ikili, takımlarını şampiyonluk jesti olarak Las Vegas'a tatile götürecek.


Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ile Rob McElhenney Wrexham'ın şampiyonluk kutlamasında - 4

Galler Ulusal Ligi takımı Wrexham, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Manchester United ve Chelsea gibi devlerle ABD'de hazırlık maçları yapacak.


Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ile Rob McElhenney Wrexham'ın şampiyonluk kutlamasında - 5

Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, takımı 2021 Şubat'ta 2 milyon pound karşılığında satın almıştı.

İşte kutlamalardan yansıyan diğer kareler...

Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ile Rob McElhenney Wrexham'ın şampiyonluk kutlamasında - 6
Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ile Rob McElhenney Wrexham'ın şampiyonluk kutlamasında - 7
Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ile Rob McElhenney Wrexham'ın şampiyonluk kutlamasında - 8
Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ile Rob McElhenney Wrexham'ın şampiyonluk kutlamasında - 9
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