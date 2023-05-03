Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ile Rob McElhenney Wrexham'ın şampiyonluk kutlamasında

Kutlamalarda yer almak için Met Gala'ya katılmayan ünlü aktörler Ryan Reynolds ile Rob McElhenney, şampiyonluk coşkusunu taraftarlar ile paylaştı.
Üstü açık otobüste halkı selamlayan ikili, futbolcular ve aileleriyle bol bol fotoğraf çektirdi. Geçtiğimiz yıllarda Galler ekibini satın alan Reynolds ve McElhenney, kulübü 15 sezon sonra İngiliz profesyonel ligine döndürmeyi başardı.
Hollywood yıldızı ikili, takımlarını şampiyonluk jesti olarak Las Vegas'a tatile götürecek.
Galler Ulusal Ligi takımı Wrexham, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Manchester United ve Chelsea gibi devlerle ABD'de hazırlık maçları yapacak.
Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, takımı 2021 Şubat'ta 2 milyon pound karşılığında satın almıştı.
İşte kutlamalardan yansıyan diğer kareler...