Hull City'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Teknik Direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hull Live konuyla ilgili bir anket başlattı. Ankette iki Türk teknik direktör de yer alıyor.
Hull Live'ın anketinde Fatih Terim ismi dikkat çekti. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Terim geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlanan belgeseliyle futbol gündeminde dikkat çekmişti.
Fatih Terim'in yanı sıra Şenol Güneş'in adı da ankette yer aldı. A Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Şenol Güneş'in adı Valerien Ismael'den önce Beşiktaş ile de anılmıştı.
Hull City'de Sean Dyche ismi de gündemde. Geçen sezon Premier Lig'den düşen Burnley ile yollarını ayıran 51 yaşındaki menajer boşta. Sean Dyche 2012-2022 yılları arasında 10 yıl Burnley'de görev yapmıştı.
52 yaşındaki İspanyol teknik direktörün adı da ankette yer aldı. Son olarak Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Javi Gracia, daha önce Watford'da İngiltere deneyimi yaşamıştı. Gracia ayrıca Valencia, Rubin Kazan, Malaga ve Osasuna gibi takımlarda da çalıştı.
50 yaşındaki Fransız teknik adamın adı da listede... Tunus asıllı Lamouchi en son Al Duhail'i çalıştırdı. Nottingham Forest ile Championship deneyimi bulunan Lamouchi, Fransa'da Rennes'de de görev yapmıştı. Lamouchi 2012-14 yılları arasında Fildişi Sahili Milli Takımını çalıştırdı.
Watford'daki görevinden henüz alınan Rob Edwards ise listede yer alan bir diğer isim. Uzun süre Wolverhampton'ın alt yaş gruplarında çalışan 39 yaşındaki teknik direktör boşta.
Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, milli maç arasında Shota ile takımın gidişatı ve kulübün geleceği üzerine toplantılar yaptıklarını belirterek, "Bu toplantılar devam ederken görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı ve bu nedenle yollarımızı ayırma kararı aldık" ifadelerini kullandı.
İngiliz ekibinin başında 30 maça çıkan Gürcü teknik adam, 9 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyet elde etti.
Bu sezon 10 maçta 11 puan alan Hull City, puan cetvelinde 20. sırada yer alıyor.