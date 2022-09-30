Hull City'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

JAVI GRACIA

52 yaşındaki İspanyol teknik direktörün adı da ankette yer aldı. Son olarak Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Javi Gracia, daha önce Watford'da İngiltere deneyimi yaşamıştı. Gracia ayrıca Valencia, Rubin Kazan, Malaga ve Osasuna gibi takımlarda da çalıştı.