Icardi'den alkış açıklaması: Sadece gençleri alkışladım

Süper Kupa maçının kendisi birkaç dakika sürdü, yankıları ise günlerdir devam ediyor... TFF’yi protesto etmek amacıyla sahaya U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, bir süre mücadele ettikten sonra çekilmeyi planlamış, ancak Icardi’nin henüz 50. saniyede attığı gol, gündemin biraz da bu yönde değişmesine yol açmıştı.