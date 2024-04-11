Icardi'den alkış açıklaması: Sadece gençleri alkışladım
Icardi'den alkış açıklaması: Sadece gençleri alkışladım 2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe maçın 2. dakikasında sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekilirken, kenara giderek alkışlamaya başlayan Icardi’nin bu görüntüsü çok konuşuldu. Icardi merak edilen bu duruma açıklık getirdi.
Süper Kupa maçının kendisi birkaç dakika sürdü, yankıları ise günlerdir devam ediyor... TFF’yi protesto etmek amacıyla sahaya U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, bir süre mücadele ettikten sonra çekilmeyi planlamış, ancak Icardi’nin henüz 50. saniyede attığı gol, gündemin biraz da bu yönde değişmesine yol açmıştı.