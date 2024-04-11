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Icardi'den alkış açıklaması: Sadece gençleri alkışladım

Icardi'den alkış açıklaması: Sadece gençleri alkışladım 2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe maçın 2. dakikasında sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekilirken, kenara giderek alkışlamaya başlayan Icardi’nin bu görüntüsü çok konuşuldu. Icardi merak edilen bu duruma açıklık getirdi.

Icardi'den alkış açıklaması: Sadece gençleri alkışladım - 1

Süper Kupa maçının kendisi birkaç dakika sürdü, yankıları ise günlerdir devam ediyor... TFF’yi protesto etmek amacıyla sahaya U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, bir süre mücadele ettikten sonra çekilmeyi planlamış, ancak Icardi’nin henüz 50. saniyede attığı gol, gündemin biraz da bu yönde değişmesine yol açmıştı.

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Icardi'den alkış açıklaması: Sadece gençleri alkışladım - 2

Fanatik gazetesinin haberine göre Fenerbahçeli oyuncular, golün santrasını yapmadan, yöneticilerden gelen talimatla soyunma odasına doğru yönelmişlerdi. O anlarda en çok dikkat çeken detaylardan biri de golü atan Icardi’nin saha kenarına kadar gelerek alkış tutmaya başlamasıydı.

Icardi'den alkış açıklaması: Sadece gençleri alkışladım - 3

İlk bakışta, Mauro Icardi’nin oyuncularla alay ettiği yönünde yorumlar yapılsa da Arjantinli yıldız bu yanlış anlaşılmayı kısa sürede düzeltmek istedi. Tecrübeli santrfor, sosyal medyadan gelen yorumların ardından yakın çevresiyle görüşlerini paylaştı.

Icardi'den alkış açıklaması: Sadece gençleri alkışladım - 4

Arjantinli yıldız, “Benim sahadaki oyunculara karşı olumsuz bir tavrım ve davranışım asla olamaz. Onlar kendilerinden isteneni yaptılar, diğeri farklı bir konu. Ben sadece gençleri alkışlamak istedim” ifadelerini kullandı.

Icardi'den alkış açıklaması: Sadece gençleri alkışladım - 5

Icardi’nin aynı gün içerisinde U19 Ligi’nde maç oynayıp, sonra da kendilerine karşı mücadele etmek zorunda kalan genç oyuncuların durumuna çok üzüldüğü ve bu alkışlarla bir anlamda onları destekleyip, moral vermeye çalıştığı öğrenildi.

Icardi'den alkış açıklaması: Sadece gençleri alkışladım - 6

Icardi, Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesiyle birlikte kazanmayı garantiledikleri Süper Kupa’yı, takım arkadaşlarıyla birlikte coşku içerisinde kutlamış, ardından kendi aralarında oynadıkları idman maçında da hırsı ve çalışkanlığıyla ön plana çıkmıştı.

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