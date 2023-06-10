Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk

Rakibine yalnızca 3 puan verdiği ilk üç oyun sonunda 3-0 öne geçen Swiatek, mücadeleye güçlü bir başlangıç yaptı. 8. oyunda bir kez daha servis kıran Swiatek, Muchova'nın 14 basit hatasına karşı 5 hata yaptığı ilk seti 6-2 aldı.