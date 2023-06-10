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Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk

2023 Fransa Açık'ta (Roland Garros Turnuvası) tek kadınlarda, dünya 43 numarası Karolina Muchova'yı 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) yenen 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada 3. zaferini yaşayan 22 yaşındaki Swiatek, Serena Williams'tan bu yana 4 grand slam şampiyonluğu kazanan en genç kadın tenisçi oldu

Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk - 1

2023 Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, dünya 43 numarası Karolina Muchova'yı 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) yenen 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek kazandı.

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Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk - 2

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci büyük turnuvasının kadınlar şampiyonunu belirleyecek maçta, 2020 ve 2022 şampiyonu Polonyalı Swiatek ile kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan Çek Muchova karşılaştı.

Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk - 3

Rakibine yalnızca 3 puan verdiği ilk üç oyun sonunda 3-0 öne geçen Swiatek, mücadeleye güçlü bir başlangıç yaptı. 8. oyunda bir kez daha servis kıran Swiatek, Muchova'nın 14 basit hatasına karşı 5 hata yaptığı ilk seti 6-2 aldı.

Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk - 4

İkinci setin başında da 3-0 geriye düşen Muchova, puan kazandıran vuruşlar ile hatalar arasındaki dengeyi kurması ve file önü puanlarındaki üstünlüğü sayesinde skoru 3-3'e getirmeyi başardı.

Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk - 5

Swiatek'in peş peşe hatalar yaptığı 11. oyunda servis kıran Muchova, kendi servis oyununda kullandığı üçüncü set puanından yararlandı ve 7-5'lik skorla karşılaşmayı final setine taşıdı.

Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk - 6

Geriden gelmenin moraliyle 3. sette rüzgarı arkasına alan Muchova, 2-0 üstünlük yakaladı ancak avantajı kullanamadı. Baskı altındaki puanlarda daha soğuk kanlı kalan Swiatek, seti 6-4, 2 saat 46 dakika süren maçı da 2-1 kazandı.

Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk - 7

KARİYERİNDE 14. ŞAMPİYONLUK

22 yaşındaki raket, Roland Garros'daki 3'üncü, kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk - 8

4. GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU

2020 ve 2022 Fransa Açık, 2022 ABD Açık'tan sonra bir kez daha mutlu sona ulaşan Swiatek, çıktığı 4. grand slam finalinden de zaferle ayrıldı.

Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk - 9

Swiatek, Serena Williams'tan (1999 ve 2002 ABD Açık, 2002 Fransa Açık, 2002 Wimbledon) bu yana 4 grand slam şampiyonluğu kazanan en genç kadın tenisçi olarak kayıtlara geçti.

Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk - 10

Swiatek ayrıca 2,3 milyon avro (yaklaşık 58 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk - 11

Karolina Muchova, kariyerinin ilk grand slam finalinden hüsranla ayrıldı.

Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk - 12
Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk - 13
Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk - 14
Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk - 15
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