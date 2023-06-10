Iga Swiatek'ten Fransa Açık'ta 3'üncü şampiyonluk
2023 Fransa Açık'ta (Roland Garros Turnuvası) tek kadınlarda, dünya 43 numarası Karolina Muchova'yı 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) yenen 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada 3. zaferini yaşayan 22 yaşındaki Swiatek, Serena Williams'tan bu yana 4 grand slam şampiyonluğu kazanan en genç kadın tenisçi oldu
2023 Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, dünya 43 numarası Karolina Muchova'yı 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) yenen 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek kazandı.