Iğdır'da şampiyonluk coşkusu: Olta ile kutlama
TFF 2. Lig Play Off Final maçında 1461 Trabzon ile Iğdır Futbol Kulübü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Iğdır Futbol Kulübü rakibini 1-0 yenerek 1. Lig'e yükseldi. Şampiyonluk sonrası Iğdır'da büyük sevinç yaşandı. Iğdırlı bir taraftar kutlamalara olta ile katıldı.
TFF 2. Lig Play Off Final maçında 1461 Trabzon ile Iğdır Futbol Kulübü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Iğdır Futbol Kulübü rakibini 1-0 yenerek 1. Lig'e yükseldi. Maçın ardından hem stadyumda hem Iğdır'da büyük sevinç yaşandı.