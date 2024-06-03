Iğdır'da şampiyonluk coşkusu: Olta ile kutlama

TFF 2. Lig Play Off Final maçında 1461 Trabzon ile Iğdır Futbol Kulübü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Iğdır Futbol Kulübü rakibini 1-0 yenerek 1. Lig'e yükseldi. Maçın ardından hem stadyumda hem Iğdır'da büyük sevinç yaşandı.