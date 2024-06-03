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Iğdır'da şampiyonluk coşkusu: Olta ile kutlama

TFF 2. Lig Play Off Final maçında 1461 Trabzon ile Iğdır Futbol Kulübü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Iğdır Futbol Kulübü rakibini 1-0 yenerek 1. Lig'e yükseldi. Şampiyonluk sonrası Iğdır'da büyük sevinç yaşandı. Iğdırlı bir taraftar kutlamalara olta ile katıldı.

Iğdır'da şampiyonluk coşkusu: Olta ile kutlama - 1

TFF 2. Lig Play Off Final maçında 1461 Trabzon ile Iğdır Futbol Kulübü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Iğdır Futbol Kulübü rakibini 1-0 yenerek 1. Lig'e yükseldi. Maçın ardından hem stadyumda hem Iğdır'da büyük sevinç yaşandı.

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Iğdır'da şampiyonluk coşkusu: Olta ile kutlama - 2

Tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkan Iğdır Futbol Kulübü, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

Maçı televizyondan takip eden taraftarlar hakemin bitiş düdüğü ile birlikte ellerine aldıkları bayraklarla cadde ve sokakları tıka basa doldurdu.

Iğdır'da şampiyonluk coşkusu: Olta ile kutlama - 3

Iğdırlı bazı taraftarlar kutlamalara olta ile katıldı.

Iğdır'da şampiyonluk coşkusu: Olta ile kutlama - 4

İşte kutlamalardan diğer kareler...

Iğdır'da şampiyonluk coşkusu: Olta ile kutlama - 5
Iğdır'da şampiyonluk coşkusu: Olta ile kutlama - 6
Iğdır'da şampiyonluk coşkusu: Olta ile kutlama - 7
Iğdır'da şampiyonluk coşkusu: Olta ile kutlama - 8
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