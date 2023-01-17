İlhan Palut'tan Emre Belözoğlu iddialarına yanıt

Konyaspor yönetimi, 09 Şubat 2021 yılında göreve getirdiği teknik direktör İlhan Palut ile dün yollarını ayırdı. Palut, kendisine dün öğle saatlerinde durumun bildirildiğini belirterek, ''Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz' deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun. Bununla ilgili ayrıca bir açıklama yapacağım. Çünkü fesih belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapacağım'' diye konuştu.





