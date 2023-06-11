İlkay Gündoğan: Ülkemizde bu kupayı kaldırmak çok büyük bir gurur

İlkay Gündoğan, "İnanılmaz bir duygu. Kelimelerle tarif etmek çok zor. Ülkemizde bu kupayı kaldırmak çok büyük bir gurur. Finalleri kazanmak için emek veriyoruz. Bu akşam da burada kaptan olarak kupayı kaldırmak başka bir duyguymuş." dedi.