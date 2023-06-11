İlkay Gündoğan: Ülkemizde bu kupayı kaldırmak çok büyük bir gurur
İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti. Karşılaşmanın ardından İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Manchester City forması giyen Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ile Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kupası için karşı karşıya geldi.