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İlkay Gündoğan: Ülkemizde bu kupayı kaldırmak çok büyük bir gurur

İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti. Karşılaşmanın ardından İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan: Ülkemizde bu kupayı kaldırmak çok büyük bir gurur - 1

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Manchester City forması giyen Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ile Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kupası için karşı karşıya geldi.

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İlkay Gündoğan: Ülkemizde bu kupayı kaldırmak çok büyük bir gurur - 2

Manchester City'nin Inter'ı 1-0 yenerek kupaya uzandığı finalde, kaptan İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti.

İlkay Gündoğan: Ülkemizde bu kupayı kaldırmak çok büyük bir gurur - 3

İlkay Gündoğan, 2012-2013 sezonunda da Borussia Dortmund formasıyla final oynamış ancak Bayern Münih'in 2-1 kazanmasıyla sahadan kupasız ayrılmıştı.

İlkay Gündoğan: Ülkemizde bu kupayı kaldırmak çok büyük bir gurur - 4

"Devler Ligi"nde daha önce Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamamıştı.

Karşılaşmanın ardından İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan: Ülkemizde bu kupayı kaldırmak çok büyük bir gurur - 5

İlkay Gündoğan, "İnanılmaz bir duygu. Kelimelerle tarif etmek çok zor. Ülkemizde bu kupayı kaldırmak çok büyük bir gurur. Finalleri kazanmak için emek veriyoruz. Bu akşam da burada kaptan olarak kupayı kaldırmak başka bir duyguymuş." dedi.

İlkay Gündoğan: Ülkemizde bu kupayı kaldırmak çok büyük bir gurur - 6

Bu sezon Manchester City formasıyla 51 maçta süre alan İlkay Gündoğan, 11 gol ve 7 asist kaydetti.

İlkay Gündoğan: Ülkemizde bu kupayı kaldırmak çok büyük bir gurur - 7

Deneyimli oyuncu, Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından Manchester City ile 14. kupasını kazandı.

İlkay Gündoğan: Ülkemizde bu kupayı kaldırmak çok büyük bir gurur - 8
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