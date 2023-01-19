İlkay Gündoğan'a Barcelona kancası (19 Ocak 2023 transfer haberleri)

İLKAY GÜNDOĞAN’A BARCELONA İLGİSİ
Barcelona'nın İlkay Gündoğan'ı transfer etmek için girişimlere başladığını öne sürüldü. Türk asıllı Alman futbolcu Manchester City’deki sözleşmesi ise Haziran 2023’te sona eriyor. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2016 yılında Borussia Dortmund'dan 27 milyon euro karşılığında M.City’ye transfer olmuştu.
İMZAYI ATTI 1 GÜN SONRA AYRILDI
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rodin Cem Deprem ile anlaşmalarını karşılıklı iptal ettiklerini duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Prensipte anlaştığımız ve kamuoyuna yeni transferimiz olarak duyurduğumuz Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda mutabakata varamadığımızdan dolayı oyuncuyla anlaşmamızı karşılıklı iptal etmiş bulunmaktayız. Rodin Cem Deprem'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Profesyonel olarak futbola İsveç'in Örebro SK takımında başlayan Rodin Cem Deprem, en son Dalkurd'da forma giydi.
BUSQUETS, AL-NASSR'DAN GELEN TRANSFER TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ
Barcelona'nın deneyimli orta saha oyuncusu ve kaptanı Sergio Busquets, Cristiano Ronaldo'yu da kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan gelen yıllık 20 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre bu teklifi kabul etmeyen 34 yaşındaki oyuncunun gelecekte giyeceği forma netleşmedi.
BAYERN MÜNİH'İN KALECİ ARAYIŞLARI
Manuel Neuer'in kayak yaptığı sırada ayağını kırması nedeniyle kaleci arayışlarına hız veren Bayern Münih, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'tan Yann Sommer'i 8 milyon euro karşılığında transfer ettiği iddia edildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre transfer bedeli 1.5 milyon euroluk bonuslarla 10 milyon euroya ulaşabilecek.
ANDREA PIRLO'NUN YILDIZINA İTALYA'DAN TALİP
Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları hız kazandı. Transferde İtalya pazarına açılan İstanbul temsilcisinin yıldız futbolcusuna Serie A'dan 3 takımın ilgisinin olduğu iddia edildi. TRT Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük'ün tecrübeli savunmacısı Rayyan Baniya'ya 3 talip birden çıktı. Tecrübeli futbolcuyla Serie A ekiplerinden Napoli, Fiorentina ve Torino'nun ilgilendiği belirtildi.