İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı

SERİE A'DA ŞAMPİYON INTER KAYBETTİ

Serie A 35. hafta mücadelesinde şampiyon Inter, deplasmanda Sassuolo'ya 1-0 yenildi ve ligde 28 maç aradan sonra mağlup oldu.

Inter, bu maç öncesindeki son yenilgisini de Sassuolo'dan almıştı. Inter bu sezon ligde aldığı 2 yenilgiyi de Sassuolo karşısında yaşamış oldu. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçta süre almadı.

Roma, sahasında Juventus ile 1-1 berabere kaldı. Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Roma'da yedek başlayan Zeki Çelik ise forma şansı bulamadı.

Milan, iki kez geriye düştüğü maçta sahasında Genoa ile 3-3 berabere kaldı.

Inter'in şampiyonluğunu ilan ettiği Serie A'da, Milan 71 puanla ikinci, Juventus 66 puanla üçüncü, Roma 60 puanla beşinci sırada yer alıyor.