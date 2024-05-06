İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Bundesliga, Ligue 1, Premier Lig, LaLiga ve Serie A'da maçlara hafta sonu devam edildi. İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayer Leverkusen, İtalya'da Inter, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG) şampiyonluğu garantilerken, İngiltere'de Arsenal, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
REAL MADRİD, ŞAMPİYON OLDU
LaLiga'da 2023-2024 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.
Real Madrid, LaLiga'da sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederek puanını 87'ye çıkaran Real Madrid, Barcelona'nın deplasmanda Girona'ya 4-2 yenilmesiyle 13 puanlık farka ulaşıp, şampiyonluğunu ilan etti.
Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğu garantileyen 87 puanlı Real Madrid'in ardından Girona 2. (74 puan), Barcelona ise 3. (73 puan) sırada bulunuyor.