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İstanbul'da büyük finale geri sayım: Şampiyonlar Ligi Köyü kuruldu

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali Cumartesi günü oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık sürüyor. Stat çevresinde çadırlarla yeni alanlar oluşturuldu, güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul'da büyük finale geri sayım: Şampiyonlar Ligi Köyü kuruldu - 1

İngiltere'nin Manchester City ve İtalya'nın Inter takımları 10 Haziran'daki Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Büyük final için yoğun çalışma yürütülüyor.

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İstanbul'da büyük finale geri sayım: Şampiyonlar Ligi Köyü kuruldu - 2

UEFA tarafından yürütülen organizasyon için stad çevresine çadırlarla bir Şampiyonlar Köyü kuruldu.

İstanbul'da büyük finale geri sayım: Şampiyonlar Ligi Köyü kuruldu - 3

Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'un ekonomisine de önemli katkı sunması bekleniyor.

İstanbul'da büyük finale geri sayım: Şampiyonlar Ligi Köyü kuruldu - 4

Maç için cuma-pazar şeklinde düzenlenen turlarla 60 binden fazla biletli turist İstanbul'a gelecek.

İstanbul'da büyük finale geri sayım: Şampiyonlar Ligi Köyü kuruldu - 5

Kişi başı en az 900 euro harcaması öngörülen taraftarların, 3 günde turizm sektörüne 75 milyon euro yakın gelir bırakması bekleniyor.

İstanbul'da büyük finale geri sayım: Şampiyonlar Ligi Köyü kuruldu - 6
İstanbul'da büyük finale geri sayım: Şampiyonlar Ligi Köyü kuruldu - 7
İstanbul'da büyük finale geri sayım: Şampiyonlar Ligi Köyü kuruldu - 8
İstanbul'da büyük finale geri sayım: Şampiyonlar Ligi Köyü kuruldu - 9
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