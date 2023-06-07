İstanbul'da büyük finale geri sayım: Şampiyonlar Ligi Köyü kuruldu

İngiltere'nin Manchester City ve İtalya'nın Inter takımları 10 Haziran'daki Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Büyük final için yoğun çalışma yürütülüyor.
UEFA tarafından yürütülen organizasyon için stad çevresine çadırlarla bir Şampiyonlar Köyü kuruldu.
Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'un ekonomisine de önemli katkı sunması bekleniyor.
Maç için cuma-pazar şeklinde düzenlenen turlarla 60 binden fazla biletli turist İstanbul'a gelecek.
Kişi başı en az 900 euro harcaması öngörülen taraftarların, 3 günde turizm sektörüne 75 milyon euro yakın gelir bırakması bekleniyor.