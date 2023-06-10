İstanbul'da ikinci İngiliz-İtalyan finali: Manchester City ile Inter karşı karşıya (İlk11'ler)
UEFA Şampiyonlar Ligi finaline tarihte ikinci kez ev sahipliği yapacak olan İstanbul'da yine İngiliz ve İtalyan takımları kozlarını paylaşacak. İşte ayrıntılar, maç öncesi takımların son durumu ve ilk 11'ler...
İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde, bugün İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşılaşacak.
Inter, İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ın ardından final oynayacak ikinci İtalyan takımı olacak.
İstanbul'daki ilk finalde kupayı kazanan Liverpool'un ardından başka bir İngiliz takımı Manchester City de ikinci finalde kupayı kazanma mücadelesi verecek.