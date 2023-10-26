İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Sarıyer, Silivri ve Tuzla ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Sarıyer'de sabah saatlerinde kesilen suyun 27 Ekim'de saat 02.00'de geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.