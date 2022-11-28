İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçında kaleciye saldıran taraftar tutuklandı

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre; A.G'nin verdiği bilgiye göre ise maçtan bir gün önce buluşan taraftar grubu, stada işaret fişeklerini götürmeye karar veriyor. Bunun için onu görevlendiriyorlar.

Kimlikleri belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, fişekleri Kemeraltı'ndan aldıktan sonra çanta içerisinde ambulans şoförüne teslim ediyor. O da planladıkları gibi ambulansın aranmamasından yararlanarak fişekleri içeriye alıyor.

''BANA GELİP TEKLİF ETTİLER''

Sonra içeriden bir taraftar çantayı alarak fişekleri taraftarlara dağıtıyor. Bir tanesini gözaltındaki F.E., ateşliyor. Ambulans şoförü, "Bana gelip teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Sonra fişekleri içeriye aldım, misafir takımın tuvaletinden biri gidip alacaktı. Onu kimin aldığını bilmiyorum" dedi.