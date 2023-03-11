Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Maçın ardından konuşan Jorge Jesus, rövanş maçı için umutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Eğer o maçta da ilk yarıdaki gibi oynarsak goller atabileceğimiz düşünüyorum. Tur, başladığımız noktaya göre daha zor ama henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.