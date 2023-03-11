Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı.
Maçın ardından konuşan Jorge Jesus, rövanş maçı için umutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Eğer o maçta da ilk yarıdaki gibi oynarsak goller atabileceğimiz düşünüyorum. Tur, başladığımız noktaya göre daha zor ama henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.
Portekizli teknik direktör, Sevilla maçının arından Brezilya basınına da konuştu.
Brezilyalı gazeteci Paparazzo Rubro-Negro, kanalında yaptığı programda Jorge Jesus'un Türkiye'ye uyum sağlayamadığını ve takımdan ayrılmayı düşündüğünü söyledi.
Paparazzo Rubro-Negro'ya konuşan Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum." dedi.
Brezilya Milli Takımı ile de ismi anılan Jesus için son olarak Flamengo ismi ortaya atıldı.
Flamengo'da koltuğu sallanan Vitor Pereira'nın yerine Jorge Jesus düşünülüyor.
Flamengo taraftarları, başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın takımdan gönderilmesi için protesto düzenlerken Pereira'nın takımın başında para için kaldığını belirten pankartlar açtı.
Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, Flamengo’yu da 2019-2020 sezonunda çalıştırmış ve Brezilya Ligi, Süper Kupa, Libertadores Kupası ve Güney Amerika Süper Kupası kazandırmıştı.
Tecrübeli teknik adamın, "Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor." sözleri ayrılık iddialarını güçlendirdi.