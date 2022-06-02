Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi

Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Haberler - İHA 02.06.2022 - 11:44

Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi - 1

Jorge Jesus, büyük oranda anlaşma sağladığı 'nin Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi - 2

Görüşmelere başlandığı KAP’a duyurulan Portekizli teknik direktöre, tesislerde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de eşlik etti.

Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi - 3

Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesisleri'nde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.

Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi - 4

Samandıra personeliyle de tanışan teknik adam daha sonra tesislerde bulunan çim sahaları gezdi.

Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi - 5

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