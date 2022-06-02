Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi

Haberler - İHA 02.06.2022 - 11:44
Jorge Jesus, büyük oranda anlaşma sağladığı Fenerbahçe'nin Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Görüşmelere başlandığı KAP’a duyurulan Portekizli teknik direktöre, tesislerde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de eşlik etti.
Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesisleri'nde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.
Samandıra personeliyle de tanışan teknik adam daha sonra tesislerde bulunan çim sahaları gezdi.