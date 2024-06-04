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Jose Mourinho'nun gençlik aşkı ve aile hayatı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sportif başarılarının yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Portekizli çalıştırıcı kendisini futbola adamış olsa da ailesini hayatının merkezine koyduğunu belirtiyor. Mourinho, "En önemli şey ailem ve iyi bir baba olmak" ifadeleriyle ailesini ön planda tuttuğunu vurguluyor.

Jose Mourinho'nun gençlik aşkı ve aile hayatı - 1

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Jose Mourinho'yu getirmesinin ardından uluslararası spor arenasında bu transferin yankıları sürüyor.

Sarı-lacivertliler ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli çalıştırıcı "The Special One" (Özel Biri) olarak nitelendiriliyor.

2015 yılında Portekiz Futbol Federasyonu tarafından Yüzyılın Portekizli Teknik Direktörü seçilen Mourinho, sportif başarılarının yanı sıra ailesini de hayatının merkezinde tutuyor.

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Jose Mourinho'nun gençlik aşkı ve aile hayatı - 2

GENÇLİK AŞKI VE AİLE HAYATI

Portekizli çalıştırıcı, 1989 yılında Angola doğumlu Matilde Tami Faria ile Portekiz'in Setubal kentinde dünyaevine girdi.

Genç yaştan beri yaşadıkları birlikteliği evlilikle taçlandıran ikilinin bu evlilikten bir erkek ve bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Ünlü çalıştırıcının oğlu Jose Mario Mourinho Jr. da kendisiyle aynı adı kullanıyor. Kızı Matilde ise eşinin ismini taşıyor.

Jose Mourinho'nun gençlik aşkı ve aile hayatı - 3

"EN ÖNEMLİ ŞEY AİLEM VE İYİ BİR BABA OLMAK"

Mourinho internet sitesinde kendini futbola adamış olsa da ailesini hayatının merkezine koyduğunu belirtiyor ve "En önemli şey ailem ve iyi bir baba olmak" ifadeleriyle ailesini ön planda tuttuğunu vurguluyor.

Jose Mourinho'nun gençlik aşkı ve aile hayatı - 4

2005'TE YILIN ADAMI SEÇİLDİ

Mourinho, New Statesman tarafından 2005 yılında Yılın Adamı seçilmiş ve kendisini hem ailesine hem de işine adamış bir adam olarak tanımlanmıştır.

Jose Mourinho'nun gençlik aşkı ve aile hayatı - 5

KARİYERİNDE EŞİNİN ETKİSİ BÜYÜK

Mourinho'nun kariyerinde eşi Matilde'nin de büyük bir etkisi olduğu bilinmekte.

Portekizli çalıştırıcı bir keresinde eşinin isteğiyle İngiltere'den gelen teklifi ret ettiğini şu ifadelerle açıklamıştı:

"Lampard, Terry, Joe Cole, herkes 'Gel, gel, gel' diyordu. Manchester United ve Liverpool'dan adamlar, oyuncularıma 'Patronunuza gelmesini söyleyin' demişler. Beni zorlayacak pek çok olumlu şey vardı. Ancak eşim bana işi almamamı söyledi ve haklıydı."

Jose Mourinho'nun gençlik aşkı ve aile hayatı - 6

KIZI EVLİLİĞE HAZIRLANIYOR

Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho ise İngiliz Moda Konseyi üyesi bir marka olan ve kendi adını taşıyan mücevher mağazasının sahibi.

Mücevher ve aksesuar ticaretiyle uğraşan 28 yaşındaki Matilde, geçen yıl sevgilisi Danny Graham ile nişanlandı ve evlilik hazırlığı yapıyor.

Jose Mourinho'nun gençlik aşkı ve aile hayatı - 7

Mourinho'nun oğlu Jose Jr. ise babasının yolundan giderek kariyerine futbolcu olarak başladı.

Premier Lig ekiplerinden Fulham ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli, 2017'de kalecilik yaptığı takımdan ayrılarak kariyerini sonlandırdı.

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