Jose Mourinho'nun gençlik aşkı ve aile hayatı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sportif başarılarının yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Portekizli çalıştırıcı kendisini futbola adamış olsa da ailesini hayatının merkezine koyduğunu belirtiyor. Mourinho, "En önemli şey ailem ve iyi bir baba olmak" ifadeleriyle ailesini ön planda tuttuğunu vurguluyor.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Jose Mourinho'yu getirmesinin ardından uluslararası spor arenasında bu transferin yankıları sürüyor.
Sarı-lacivertliler ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli çalıştırıcı "The Special One" (Özel Biri) olarak nitelendiriliyor.
2015 yılında Portekiz Futbol Federasyonu tarafından Yüzyılın Portekizli Teknik Direktörü seçilen Mourinho, sportif başarılarının yanı sıra ailesini de hayatının merkezinde tutuyor.