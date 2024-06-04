Jose Mourinho'nun gençlik aşkı ve aile hayatı

KARİYERİNDE EŞİNİN ETKİSİ BÜYÜK

Mourinho'nun kariyerinde eşi Matilde'nin de büyük bir etkisi olduğu bilinmekte.

Portekizli çalıştırıcı bir keresinde eşinin isteğiyle İngiltere'den gelen teklifi ret ettiğini şu ifadelerle açıklamıştı:

"Lampard, Terry, Joe Cole, herkes 'Gel, gel, gel' diyordu. Manchester United ve Liverpool'dan adamlar, oyuncularıma 'Patronunuza gelmesini söyleyin' demişler. Beni zorlayacak pek çok olumlu şey vardı. Ancak eşim bana işi almamamı söyledi ve haklıydı."