Kale direğinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel için kulübünden ve TFF'den açıklama

TFF'den yapılan açıklamada ise, "Çaykur Rizespor Kulübü'nün altyapısında forma giyen minik futbolcumuz Yiğit Demirel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İsterdik ki, Yiğit'i Milli Takım formasıyla nice başarılara imza atarken görelim. Futbola genç yaşında gönül veren, azimle ve büyük bir heyecanla oynayan Yiğit'imize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere Çaykur Rizespor camiasına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz. Yiğit Demirel kalbimizde yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.





