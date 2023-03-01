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Kobe Bryant'ın eşi kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat alacak

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada enkaz alanında çekilen fotoğraflar için açılan davada eşi Vanessa Bryant, 28,85 milyon dolarlık tazminat kazandı. Söz konusu tazminatın, Ağustos 2022'de Vanessa Bryant'a verilmesine hükmedilen 16 milyon dolarlık tazminatı da içerdiği belirtildi.

Kobe Bryant'ın eşi kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat alacak - 1

NBA'in efsane oyuncusu Kobe Bryant ve kızının da aralarında bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın enkazında çekilen fotoğrafların izinsiz paylaşılmasına ilişkin açılan davada mahkeme, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles Belediyesi aleyhine tazminata hükmetti.

Kobe Bryant'ın eşi kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat alacak - 2

California Merkez Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre jüri, aileye verdiği zarar gerekçesiyle kazanın grafik fotoğraflarını paylaşan Los Angeles Belediyesinin, Kobe'nin eşi Vanessa Bryant'a 28,85 milyon dolarlık tazminat ödemesi konusunda anlaştı.

Kobe Bryant'ın eşi kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat alacak - 3

Söz konusu tazminatın, Ağustos 2022'de Vanessa Bryant'a verilmesine hükmedilen 16 milyon dolarlık tazminatı da içerdiği belirtildi.

Kobe Bryant'ın eşi kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat alacak - 4

Bryant'ın avukatı Luis Li yazılı açıklamada, "Bugünkü karar, Bayan Bryant'ın bu kaba davranışta bulunanlardan hesap sormak için verdiği cesur mücadelenin başarılı bir şekilde doruğa ulaştığını gösteriyor." ifadesine yer verdi.

Kobe Bryant'ın eşi kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat alacak - 5

Vanessa Byrant, mahkeme kayıtlarındaki ifadesinde, çocuklarının ve kendisinin, kaza fotoğraflarını sosyal medyada görme korkusuyla yaşadıklarını belirterek büyük stres altında olduklarını vurgulamıştı.

Kobe Bryant'ın eşi kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat alacak - 6

26 Ocak 2020'deki helikopter kazasında, 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişi daha yaşamını yitirmişti.

Kobe Bryant'ın eşi kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat alacak - 7

Bryant'ın kurduğu Mamba Spor Akademisi'ndeki basketbol maçına gitmek üzere havalanan helikopter, Calabasas kenti semalarında çakılmış, kazayla ilgili inceleme sonucu Ara Zobayan pilotajındaki helikopterin, yoğun sisin etkisiyle kontrolden çıktığı tespit edilmişti.

Kobe Bryant'ın eşi kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat alacak - 8

FOTOĞRAFLARI SIZDIRMAKLA SUÇLAMIŞTI

Bryant mahkemedeki ifadesinde yetkilileri, kocası Kobe ve kızının cesetlerinin fotoğraflarını yasa dışı olarak yayınlamakla suçlamıştı. Yıldız verdiği demeçte, "Fotoğrafları sızdıran çalışanlar tarafından yıkılmış, incinmiş ve ihanete uğramış hissediyorum" demişti.

Kobe Bryant'ın eşi kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat alacak - 9

FORMASI SATILDI

Hayatını kaybeden ünlü basketbolcunun forması yakın zamanda rekor fiyata satılmıştı. Basketbolcunun Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması, açık artırmada 2,735 milyon dolara alıcı buldu.

26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.

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