Kobe Bryant'ın eşi kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat alacak

FORMASI SATILDI

Hayatını kaybeden ünlü basketbolcunun forması yakın zamanda rekor fiyata satılmıştı. Basketbolcunun Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması, açık artırmada 2,735 milyon dolara alıcı buldu.

26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.