Kobe Bryant'ın eşi kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat alacak

NBA'in efsane oyuncusu Kobe Bryant ve kızının da aralarında bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın enkazında çekilen fotoğrafların izinsiz paylaşılmasına ilişkin açılan davada mahkeme, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles Belediyesi aleyhine tazminata hükmetti.
California Merkez Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre jüri, aileye verdiği zarar gerekçesiyle kazanın grafik fotoğraflarını paylaşan Los Angeles Belediyesinin, Kobe'nin eşi Vanessa Bryant'a 28,85 milyon dolarlık tazminat ödemesi konusunda anlaştı.
Söz konusu tazminatın, Ağustos 2022'de Vanessa Bryant'a verilmesine hükmedilen 16 milyon dolarlık tazminatı da içerdiği belirtildi.
Bryant'ın avukatı Luis Li yazılı açıklamada, "Bugünkü karar, Bayan Bryant'ın bu kaba davranışta bulunanlardan hesap sormak için verdiği cesur mücadelenin başarılı bir şekilde doruğa ulaştığını gösteriyor." ifadesine yer verdi.
Vanessa Byrant, mahkeme kayıtlarındaki ifadesinde, çocuklarının ve kendisinin, kaza fotoğraflarını sosyal medyada görme korkusuyla yaşadıklarını belirterek büyük stres altında olduklarını vurgulamıştı.
26 Ocak 2020'deki helikopter kazasında, 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişi daha yaşamını yitirmişti.
Bryant'ın kurduğu Mamba Spor Akademisi'ndeki basketbol maçına gitmek üzere havalanan helikopter, Calabasas kenti semalarında çakılmış, kazayla ilgili inceleme sonucu Ara Zobayan pilotajındaki helikopterin, yoğun sisin etkisiyle kontrolden çıktığı tespit edilmişti.
Bryant mahkemedeki ifadesinde yetkilileri, kocası Kobe ve kızının cesetlerinin fotoğraflarını yasa dışı olarak yayınlamakla suçlamıştı. Yıldız verdiği demeçte, "Fotoğrafları sızdıran çalışanlar tarafından yıkılmış, incinmiş ve ihanete uğramış hissediyorum" demişti.
Hayatını kaybeden ünlü basketbolcunun forması yakın zamanda rekor fiyata satılmıştı. Basketbolcunun Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği Los Angeles Lakers forması, açık artırmada 2,735 milyon dolara alıcı buldu.
26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.