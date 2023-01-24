Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic açıklaması: Beşiktaş'a gidecek mi?

"GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİK"



Özgökçen, bir basın mensubunun Hadziahmetovic'e gelen tekliflerle ilgili sorusuna şöyle cevap verdi: “Amir ile alakalı bu transfer döneminde kulübümüze resmi teklifler geldi. Bunların bir kısmı yurt dışından, bir kısmı da Süper Lig takımlarından. Amir'in yetiştirilmesiyle alakalı Konyaspor'un 7 senelik bir emeği var."





