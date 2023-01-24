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Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic açıklaması: Beşiktaş'a gidecek mi?

Galatasaray ve Beşiktaş'ın devrede olduğu hatta siyah-beyazlıların 2,5 milyon euro teklif ettiği Amir Hadziahmetovic için resmi açıklama geldi. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen "Amir ile alakalı gelen tekliflerin hepsini reddettik." dedi.

Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic açıklaması: Beşiktaş'a gidecek mi? - 1

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, adı transfer iddialarıyla anılan futbolcuları Amir Hadziahmetovic ve yollarını ayırdıkları teknik direktör İlhan Palut ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic açıklaması: Beşiktaş'a gidecek mi? - 2

"GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİK"

Özgökçen, bir basın mensubunun Hadziahmetovic'e gelen tekliflerle ilgili sorusuna şöyle cevap verdi: “Amir ile alakalı bu transfer döneminde kulübümüze resmi teklifler geldi. Bunların bir kısmı yurt dışından, bir kısmı da Süper Lig takımlarından. Amir'in yetiştirilmesiyle alakalı Konyaspor'un 7 senelik bir emeği var."


Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic açıklaması: Beşiktaş'a gidecek mi? - 3

"Amir'i, Konyaspor'un menfaatleri dışında hiçbir kulübe satmayız. Gelen tekliflerin hepsini reddettik. Amir için şu anda belirlediğimiz bedelde bir teklif bulunmadığından transferi şu anda söz konusu değil.”


Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic açıklaması: Beşiktaş'a gidecek mi? - 4

Teknik direktör İlhan Palut ile yolların ayrılmasıyla ilgili ise Özgökçen şu yanıtı verdi: “Sezon başında itibaren 6-7 aylık süreçte değerlendirmelerimiz oldu. Hem yönetim olarak aramızda, hem de İlhan hocamızla toplantılar yaptık. Bazı noktalarda değişiklik yapılmasının Konyaspor kulübünün üstün menfaatleri açısından iyi olacağını düşündük."


Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic açıklaması: Beşiktaş'a gidecek mi? - 5

"Bu tamamen yönetim kurulunun tasarrufudur. İlhan hoca geçen yıl büyük bir başarı yakaladı. 68 puanla Konyaspor tarihinin en çok puan toplayan hocasıdır. Yaptıkları kulüpte her zaman hatırlanacaktır."

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