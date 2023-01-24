Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic açıklaması: Beşiktaş'a gidecek mi?

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, adı transfer iddialarıyla anılan futbolcuları Amir Hadziahmetovic ve yollarını ayırdıkları teknik direktör İlhan Palut ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİK"
Özgökçen, bir basın mensubunun Hadziahmetovic'e gelen tekliflerle ilgili sorusuna şöyle cevap verdi: “Amir ile alakalı bu transfer döneminde kulübümüze resmi teklifler geldi. Bunların bir kısmı yurt dışından, bir kısmı da Süper Lig takımlarından. Amir'in yetiştirilmesiyle alakalı Konyaspor'un 7 senelik bir emeği var."
"Amir'i, Konyaspor'un menfaatleri dışında hiçbir kulübe satmayız. Gelen tekliflerin hepsini reddettik. Amir için şu anda belirlediğimiz bedelde bir teklif bulunmadığından transferi şu anda söz konusu değil.”
Teknik direktör İlhan Palut ile yolların ayrılmasıyla ilgili ise Özgökçen şu yanıtı verdi: “Sezon başında itibaren 6-7 aylık süreçte değerlendirmelerimiz oldu. Hem yönetim olarak aramızda, hem de İlhan hocamızla toplantılar yaptık. Bazı noktalarda değişiklik yapılmasının Konyaspor kulübünün üstün menfaatleri açısından iyi olacağını düşündük."
"Bu tamamen yönetim kurulunun tasarrufudur. İlhan hoca geçen yıl büyük bir başarı yakaladı. 68 puanla Konyaspor tarihinin en çok puan toplayan hocasıdır. Yaptıkları kulüpte her zaman hatırlanacaktır."