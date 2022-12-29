Kylian Mbappe'den Dünya Kupası, Messi ve Martinez açıklaması

"KUTLAMALAR BENİM SORUNUM DEĞİL"



"Messi'nin tavırlarına ve Martinez'in Arjantin'in kutlamaları hakkında ne düşünüyorsun?" diye sorusu üzerine ise Mbappe şöyle konuştu: "Maçtan sonra onunla sohbet ettim, tebrik ettim çünkü bu onun için hayatının maçıydı. Benim için de, ama başarısız oldum, bu yüzden her zaman iyi bir oyuncu olmalısın. Kutlamalar benim sorunum değil. Enerjinizi böyle boş şeylere harcamamalısınız, benim için önemli olan kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmaktır. Maçları kazanmaya ve tekrar gol atmaya başlamak için Leo'nun geri dönmesini bekleyeceğiz."