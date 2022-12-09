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Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var

Paris Saint-Germain'den geçtiğimiz aylarda ayrılan teknik direktör Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe hakkında "Kontrol edemediği büyük bir egosu var" ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var - 1

Paris Saint-Germain'de Ocak 2021-Temmuz 2022 arasında görev yapan Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.


Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var - 2

Arjantinli teknik adam, Mbappe'nin kontrol edemediği bir egosu olduğunu dile getirdi.


Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var - 3

Pochettino, "Tabii ki Mbappe'nin büyük bir egosu var, ama bu iyi anlamda. Tüm büyük oyuncuların egosu vardır, bunun olmaması imkansız. Ayrıca bu kadar genç yaşta, bu kadar baskıyla başa çıkmak zorunda kalmak zor. Kylian'ın iyi bir insan olduğunu söylemek zorundayım ama kibirli de. Kontrol edemediği bir egosu var. Bu bazen bir oyuncu kariyerinin başında bu seviyeye çıktığında olan bir şey" dedi.


Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var - 4

Birlikte çalıştıkları döneme de değinen 50 yaşındaki Pochettino, "PSG'de Mbappe bir hata yaptıysa, düzeltmeye çalıştım. O da her maçta kendisini geliştirmeye çalıştı. Bence medya onunla ilgili yanlış bilgi veriyor. Gerçek olan Mbappe birlikte çalışması çok kolay bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.


Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var - 5

Mbappe Fransa Milli Takımı'yla Katar 2022 Dünya Kupası'nda 5 gol atarak turnuvanın en golcüler listesinde zirvede yer alıyor.

Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var - 6

İşte yıldız futbolcunun Katar 2022 Dünya Kupası'ndan öne çıkan kareleri...

Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var - 7
Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var - 8
Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var - 9
Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var - 10
Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var - 11
Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var - 12
Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var - 13
Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var - 14

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