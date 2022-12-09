Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var

Paris Saint-Germain'de Ocak 2021-Temmuz 2022 arasında görev yapan Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.
Arjantinli teknik adam, Mbappe'nin kontrol edemediği bir egosu olduğunu dile getirdi.
Pochettino, "Tabii ki Mbappe'nin büyük bir egosu var, ama bu iyi anlamda. Tüm büyük oyuncuların egosu vardır, bunun olmaması imkansız. Ayrıca bu kadar genç yaşta, bu kadar baskıyla başa çıkmak zorunda kalmak zor. Kylian'ın iyi bir insan olduğunu söylemek zorundayım ama kibirli de. Kontrol edemediği bir egosu var. Bu bazen bir oyuncu kariyerinin başında bu seviyeye çıktığında olan bir şey" dedi.
Birlikte çalıştıkları döneme de değinen 50 yaşındaki Pochettino, "PSG'de Mbappe bir hata yaptıysa, düzeltmeye çalıştım. O da her maçta kendisini geliştirmeye çalıştı. Bence medya onunla ilgili yanlış bilgi veriyor. Gerçek olan Mbappe birlikte çalışması çok kolay bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.
Mbappe Fransa Milli Takımı'yla Katar 2022 Dünya Kupası'nda 5 gol atarak turnuvanın en golcüler listesinde zirvede yer alıyor.
İşte yıldız futbolcunun Katar 2022 Dünya Kupası'ndan öne çıkan kareleri...