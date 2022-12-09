Kylian Mbappe'nin eski hocası Mauricio Pochettino konuştu: Kontrol edemediği büyük bir egosu var

Pochettino, "Tabii ki Mbappe'nin büyük bir egosu var, ama bu iyi anlamda. Tüm büyük oyuncuların egosu vardır, bunun olmaması imkansız. Ayrıca bu kadar genç yaşta, bu kadar baskıyla başa çıkmak zorunda kalmak zor. Kylian'ın iyi bir insan olduğunu söylemek zorundayım ama kibirli de. Kontrol edemediği bir egosu var. Bu bazen bir oyuncu kariyerinin başında bu seviyeye çıktığında olan bir şey" dedi.





