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Kylian Mbappe'nin üzgün gecesi: 2 kez penaltı kaçırdı ilk yarıda sakatlandı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi. Mbappe, maçın 7. dakikasında kazanılan penaltıyı değerlendiremedi. Tekrarlanan atışı da kaçıran Mbappe 21. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Kylian Mbappe'nin üzgün gecesi: 2 kez penaltı kaçırdı ilk yarıda sakatlandı - 1

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. hafta mücadelesinde, lider PSG, Montpellier'in konuğu oldu.

Kylian Mbappe'nin üzgün gecesi: 2 kez penaltı kaçırdı ilk yarıda sakatlandı - 2

PSG'nin yıldız oyuncusu Mbappe, maçın 7. dakikasında kazanılan penaltıyı değerlendirmedi. 

Kylian Mbappe'nin üzgün gecesi: 2 kez penaltı kaçırdı ilk yarıda sakatlandı - 3

Fransız yıldızın penaltısında Montpellier kalecisi Benjamin Lecomte, topu kurtarmasına rağmen ayağı kale çizgisini geçtiği gerekçesiyle vuruş, tekrar edildi. 

Kylian Mbappe'nin üzgün gecesi: 2 kez penaltı kaçırdı ilk yarıda sakatlandı - 4

Lecomte, Mbappe'nin ikinci penaltı vuruşunda da meşin yuvarlağı kurtarmayı başardı. 

Kylian Mbappe'nin üzgün gecesi: 2 kez penaltı kaçırdı ilk yarıda sakatlandı - 5

Sakatlanan Mbappe, 21. dakikada yerini Hugo Ekitike'ye bırakırken, ilk devre 0-0 sona erdi.

Kylian Mbappe'nin üzgün gecesi: 2 kez penaltı kaçırdı ilk yarıda sakatlandı - 6

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran PSG, 55. dakikada Fabian Ruiz, 72. dakikada Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve 90+2. dakikada Warren Zaire-Emery'nin ağları sarsmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti. Montpellier'in tek golü, 89. dakikada Arnaud Nordin'den geldi.

Bu sonuçla PSG, 51 puanla liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 20 puanda kaldı.

Kylian Mbappe'nin üzgün gecesi: 2 kez penaltı kaçırdı ilk yarıda sakatlandı - 7

İşte maçtan diğer kareler...

Kylian Mbappe'nin üzgün gecesi: 2 kez penaltı kaçırdı ilk yarıda sakatlandı - 8
Kylian Mbappe'nin üzgün gecesi: 2 kez penaltı kaçırdı ilk yarıda sakatlandı - 9
Kylian Mbappe'nin üzgün gecesi: 2 kez penaltı kaçırdı ilk yarıda sakatlandı - 10
Kylian Mbappe'nin üzgün gecesi: 2 kez penaltı kaçırdı ilk yarıda sakatlandı - 11

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