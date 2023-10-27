Lakers NBA'de Suns’ı yenerek ilk galibiyetini aldı

Lakers’ta 30 sayı, 12 ribaund, 2 asistle oynayan Anthony Davis, galibiyetin mimarı oldu. Lakers’ın 38 yaşındaki yıldızı LeBron James de 21 sayı, 9 asist ve 8 ribaundla karşılaşmayı tamamladı. Phoenix’te ise Kevin Durant 39 sayı, 11 ribaund, Eric Gordon da 15 sayı, 2 asist kaydetti.



