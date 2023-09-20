Lazio kalecisi Ivan Provedel tarihe geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaleciler)
Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'nun Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı maçta İtalyan ekibinin golü son dakikada kaleci Ivan Provedel'den geldi. Provedel, tarihe geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gol atan 4. kaleci oldu. İşte listede Türk ismin de yer aldığı o Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaleciler...
Lazio kalecisi Ivan Provedel, Atletico Madrid'i konuk ettikleri maçın 90+5. dakikasında kafa golüyle takımına 1 puanı kazandırdı ve tarihe geçti.