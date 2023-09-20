NTV.COM.TR’ye geri dön

Lazio kalecisi Ivan Provedel tarihe geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaleciler)

Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'nun Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı maçta İtalyan ekibinin golü son dakikada kaleci Ivan Provedel'den geldi. Provedel, tarihe geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gol atan 4. kaleci oldu. İşte listede Türk ismin de yer aldığı o Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaleciler...

Lazio kalecisi Ivan Provedel tarihe geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaleciler) - 1

Lazio kalecisi Ivan Provedel, Atletico Madrid'i konuk ettikleri maçın 90+5. dakikasında kafa golüyle takımına 1 puanı kazandırdı ve tarihe geçti. 


SPOR&SKOR HABERLERİ

Lazio kalecisi Ivan Provedel tarihe geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaleciler) - 2

Provedel böylece Şampiyonlar Ligi'nde gol atan 4. kaleci olarak kayıtlara geçti.

Lazio kalecisi Ivan Provedel tarihe geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaleciler) - 3

Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaleciler arasında milli kaleci Sinan Bolat da yer alıyor.


Lazio kalecisi Ivan Provedel tarihe geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaleciler) - 4

DEVLER LİGİ'NDE GOL ATAN KALECİLER

Hans-Jörg Butt (Hamburg 4-4 Juventus, 13/09/2000)


Lazio kalecisi Ivan Provedel tarihe geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaleciler) - 5

Hans-Jörg Butt (Leverkusen 3-1 Juventus, 12/03/2002)


Lazio kalecisi Ivan Provedel tarihe geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaleciler) - 6

Hans-Jörg Butt (Juventus 1-4 Bayern, 08/12/2009)


Lazio kalecisi Ivan Provedel tarihe geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaleciler) - 7

Sinan Bolat (Standard Liège 1-1 AZ, 09/12/2009)


Lazio kalecisi Ivan Provedel tarihe geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaleciler) - 8

Vincent Enyeama (H. Tel-Aviv 1-3 Lyon, 29/09/2010)


Lazio kalecisi Ivan Provedel tarihe geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gol atan kaleciler) - 9

Ivan Provedel (Lazio 1-1 Atletico Madrid, 19/09/2023)

DAHA FAZLA GÖSTER