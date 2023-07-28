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Ligler ne zaman başlayacak? (2023-24 Süper Lig ve TFF 1. Lig başlangıç tarihi)

Süper Lig ve TFF 1. lig başlangıç tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında belli oldu. Süper Lig'de ilk hafta hangi takımların birbirleriyle karşılaşacağı ve derbi tarihleri, fikstür çekimi sonrasında açıklandı. Peki, ligler ne zaman başlayacak?

Ligler ne zaman başlayacak? (2023-24 Süper Lig ve TFF 1. Lig başlangıç tarihi) - 1

2023-24 Süper Lig ve TFF 1. Lig başlangıç tarihi, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Liglerin ne zaman başlayacağını merak eden taraftarlar, ilk hafta maçlarının tarihlerini sorguluyor. Peki, ligler ne zaman başlayacak?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Ligler ne zaman başlayacak? (2023-24 Süper Lig ve TFF 1. Lig başlangıç tarihi) - 2

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

Ligler ne zaman başlayacak? (2023-24 Süper Lig ve TFF 1. Lig başlangıç tarihi) - 3

SÜPER LİG’DE İLK HAFTA

Yeni sezonun 1'inci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:

Kayserispor - Galatasaray

Pendikspor - Hatayspor

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

Alanyaspor - Başakşehir

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Trabzonspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Sivasspor - Samsunspor

Konyaspor - İstanbulspor

Ligler ne zaman başlayacak? (2023-24 Süper Lig ve TFF 1. Lig başlangıç tarihi) - 4

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk derbi maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak. Karşılaşma sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

Ligde oynanacak derbi haftaları şöyle:

2. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

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