Ligler ne zaman başlayacak? (2023-24 Süper Lig ve TFF 1. Lig başlangıç tarihi)
Süper Lig ve TFF 1. lig başlangıç tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında belli oldu. Süper Lig'de ilk hafta hangi takımların birbirleriyle karşılaşacağı ve derbi tarihleri, fikstür çekimi sonrasında açıklandı. Peki, ligler ne zaman başlayacak?
2023-24 Süper Lig ve TFF 1. Lig başlangıç tarihi, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Liglerin ne zaman başlayacağını merak eden taraftarlar, ilk hafta maçlarının tarihlerini sorguluyor. Peki, ligler ne zaman başlayacak?