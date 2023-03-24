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Lionel Messi kariyerinde 800 gole ulaştı

Yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı’nın hazırlık maçında Panama'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada kariyerinin 800. golünü kaydetti.

Lionel Messi kariyerinde 800 gole ulaştı - 1

Son Dünya Kupası’nın sahibi Arjantin Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Panama Milli Takımı’nı 2-0’lık skorla mağlup etti.

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Lionel Messi kariyerinde 800 gole ulaştı - 2

Bu mücadelede mavi-beyazlıların 2. golünü kaydeden Lionel Messi, kulüp ve milli takım kariyerinin 800. golünü attı.

Lionel Messi kariyerinde 800 gole ulaştı - 3

Messi, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ardından kariyerinde 800 gol barajına ulaşan 2. isim oldu.


Lionel Messi kariyerinde 800 gole ulaştı - 4

GOLLERİN 672'SİNİ BARCELONA'DA KAYDETTİ

Kulüp kariyerinin 17 yılını İspanyol ekibi Barcelona’da geçiren 35 yaşındaki Messi, burada çıktığı 778 maçta 672 gol attı.

Lionel Messi kariyerinde 800 gole ulaştı - 5

Arjantinli yıldız, 2021 yazında transfer olduğu Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de ise 30 gol kaydetti.

Lionel Messi kariyerinde 800 gole ulaştı - 6

Geçtiğimiz yıl Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda ilk kez Dünya Kupası'nı kaldıran Messi, milli takım formasıyla da 98 gole imza attı.

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