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Londra derbisinde teknik direktörler Tuchel ve Conte'ye kırmızı kart

Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. İki takımın teknik direktörleri Tuchel ile Conte, maç sonunda aralarındaki tartışma sonrası kırmızı kart gördü

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 14.08.2022 - 21:16

Londra derbisinde teknik direktörler Tuchel ve Conte'ye kırmızı kart - 1

'in 2. hafta maçında, Londra derbisinde ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.

Londra derbisinde teknik direktörler Tuchel ve Conte'ye kırmızı kart - 2

Stamford Bridge'de oynanan Londra derbisinde Tottenham'ın uzatmalarda bulduğu gol ile puanlar paylaşıldı.

Londra derbisinde teknik direktörler Tuchel ve Conte'ye kırmızı kart - 3

Chelsea, 19. dakikada Kalidou Coulibaly'nin golü ile öne geçti. 68. dakikada Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg'in golü ile eşitliği yakaladı.

Londra derbisinde teknik direktörler Tuchel ve Conte'ye kırmızı kart - 4

Maçın 77. dakikasında Chelsea, Reece James'in golü ile tekrar öne geçti. Maçın 90+6 dakikasında Harry Kane, maçın skorunu belirledi.

Londra derbisinde teknik direktörler Tuchel ve Conte'ye kırmızı kart - 5

İki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte, maç sonunda aralarındaki tartışma sonrası kırmızı kart gördü.

Londra derbisinde teknik direktörler Tuchel ve Conte'ye kırmızı kart - 6
Londra derbisinde teknik direktörler Tuchel ve Conte'ye kırmızı kart - 7
Londra derbisinde teknik direktörler Tuchel ve Conte'ye kırmızı kart - 8
Londra derbisinde teknik direktörler Tuchel ve Conte'ye kırmızı kart - 9
Londra derbisinde teknik direktörler Tuchel ve Conte'ye kırmızı kart - 10
Londra derbisinde teknik direktörler Tuchel ve Conte'ye kırmızı kart - 11
Londra derbisinde teknik direktörler Tuchel ve Conte'ye kırmızı kart - 12

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