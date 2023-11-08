Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Bu yıl Avrupa'da oynadığı 9 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, Ludogorets'i yendiği taktirde gruplardan çıkmayı garantileyecek. Peki, Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, yarınki müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki, Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?