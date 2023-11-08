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Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Bu yıl Avrupa'da oynadığı 9 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, Ludogorets'i yendiği taktirde gruplardan çıkmayı garantileyecek. Peki, Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, yarınki müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki, Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 2

LUDOGORETS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 3

KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEYECEK

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, yarınki müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.

Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 4

FENERBAHÇE 6 OYUNCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 5

CENGİZ ÜNDER KADRODA

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Ludogorets karşısında kadroda yer alacak.

Ligde Antalyaspor karşısında maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan 26 yaşındaki oyuncu, Hatayspor ve Ludogorets maçlarının son anlarında forma giyerek sahalara dönmüştü.

Söz konusu müsabakaların ardından ağrıları nedeniyle ligde oynanan Pendikspor ve Trabzonspor müsabakalarında kadroya alınmayan Cengiz Ünder, teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih etmesi durumunda Bulgaristan deplasmanında kadroda bulunacak.

Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 6

YUSUF AKÇİÇEK'E ŞANS DOĞDU

Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımında stoper olarak forma giyen Yusuf Akçiçek'e, Ludogorets karşısında A takımda forma giyme şansı doğdu.

Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, uzun süreli sakatlığı nedeniyle hem lig hem de Avrupa kadrosunda yer almazken sezona Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın stoper rotasyonuyla başlandı.

Bahsi geçen stoperlerden Samet Akaydın UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alekander Djiku'nun sakatlığı bulunuyor. Bu oyuncuların yokluğunda o bölgeye alternatif olarak düşünülen oyunculardan Mert Müldür de UEFA kadrosuna yazılmamıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın eksikler nedeniyle 17 yaşındaki Yusuf ile sol bek Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra orta saha oyuncuları İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'yu bu pozisyonda görevlendirme ihtimali bulunuyor.

Ludogorets-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 7

FENERBAHÇE'NİN LUDOGORETS MAÇI KADROSU

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu şöyle:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, Kaan Akyazı, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi."

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