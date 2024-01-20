Maça çıkamayan basketbol antrenöründen ilginç çözüm

"OYUNCULARIMIN YANINDA OLMAMAK BENİ ÇOK ETKİLİYOR"

Oyuncularının saha kenarındaki kendini yansıtan mankene bakıp motive olmasını isteğini vurgulayan Gezer, şöyle konuştu:

"Daha fazla motive olsunlar, maça asılsınlar, daha iyi oynasınlar istedim. Mankeni giydirdiğim kombinle hiç final kaybetmedim, inşallah bunu da kazanacağız. Saha kenarında hep kaşkolle dururum, inşallah çocuklar beğenirler ve motive olurlar. Yaklaşık 6 aydır sahalardan uzağım. Tribüne bile giremiyorum, inanılmaz derecede bu duruma üzülüyorum. Oyuncularımın yanında olamamak beni çok etkiliyor. Onlar benimle antrenman yaptılar, benimle ter akıttılar. Bugün sahada olamasam bile 15 aslanım benim öğrettiklerimi yapacak, buna inancım tam ama en azından arkalarına dönüp baktıklarında maketimi görsünler. Onları yalnız bırakmamak için elimden geleni yaptığımı göstermek istedim ki onlar da ellerinden geleni yapsınlar."