Maça çıkamayan basketbol antrenöründen ilginç çözüm
Burdur'da bir basketbol antrenörü, bir yıl maçlardan men cezası alınca oyuncularına moral olsun diye okul sporları müsabakası basketbol final maçına hazırladığı cansız mankenini gönderdi.
Kentte yaşayan ve 13 yıldır basketbol sporuyla uğraşan 26 yaşındaki antrenör Mevlüt Gezer, geçen yıl bir maçta rakip takımın antrenörüyle yaşadığı tartışmayı yargıya taşıdı.
Mahkeme tarafından rakip takımın antrenörüne ve kendisine "bir yıl maçlardan men" cezası verilince Gezer, final maçında oyuncularına moral vermek için bir yöntem buldu.