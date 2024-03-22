Macaristan-Türkiye maçı (milli maç) saat kaçta, hangi kanalda? Milli Takım maç bilgileri
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugünkü rakibi Macaristan ile tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, Macaristan-Türkiye maçı (milli maç) kanal ve saat bilgisini araştırıyor. Peki, Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık kapsamında karşı karşıya gelecek olan Macaristan-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye A Milli Takımı, EURO 2024'te önemli bir derece hedeflerken, karşısına çıkacak tüm rakiplere gözdağı vermek istiyor. Peki, Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?