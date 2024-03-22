Macaristan-Türkiye maçı (milli maç) saat kaçta, hangi kanalda? Milli Takım maç bilgileri

FERDİ VE CENGİZ KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takımı'nda sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu iki ismin yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın aday kadroya dahil edilirken, son olarak da Abdülkerim Bardakcı milli takıma çağrıldı.