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Manchester City-İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında yarın İtalya ekibi İnter ile heyecan seviyesi yüksek bir maça çıkacak. İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı İlkay Gündoğan'lı Manchester City mi yoksa milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun bulunduğu İnter'in mi kazanacağı merakla bekleniyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Manchester City-İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Manchester City-İnter maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi'nde 2021'in ardından ikinci kez finale kalan Manchester City, yarın Inter'i yenmesi halinde namağlup unvanıyla kupayı havaya kaldıracak ve tarihinde ilk kez müzesine götürmüş olacak. Peki, Manchester City-İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Manchester City-İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

MANCHESTER CİTY-İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında 10 Haziran 2023 Cuma günü (yarın) İstanbul'da oynanacak finalde belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, TV8 ve EXXEN'den naklen yayınlanacak.

Manchester City-İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MÜCADELEYİ POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.

Manchester City-İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

MANCHESTER CİTY İLK, İNTER İSE 4'ÜNCÜ KEZ KUPAYI KAZANMA PEŞİNDE

"Devler Ligi" finalinde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor.

İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.

Manchester City-İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak iki takımın mücadelesi öncesi UEFA'nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland

Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko

Manchester City-İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 6

72 BİN TARAFTAR FİNALDE BULUŞACAK

UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı.

Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak.

Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.

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