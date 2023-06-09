Manchester City-İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında yarın İtalya ekibi İnter ile heyecan seviyesi yüksek bir maça çıkacak. İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı İlkay Gündoğan'lı Manchester City mi yoksa milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun bulunduğu İnter'in mi kazanacağı merakla bekleniyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Manchester City-İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Manchester City-İnter maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi'nde 2021'in ardından ikinci kez finale kalan Manchester City, yarın Inter'i yenmesi halinde namağlup unvanıyla kupayı havaya kaldıracak ve tarihinde ilk kez müzesine götürmüş olacak. Peki, Manchester City-İnter Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?