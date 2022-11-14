Manchester United'da Ronaldo depremi

Portekizli futbolcu, eski takım arkadaşı Wayne Rooney'e ilişkin ise "Benim hakkımda neden bu kadar kötü eleştiri yaptığını bilmiyorum. Muhtemelen aktif kariyerini noktaladığı, benim de üst seviyede oynamaya devam ettiğim içindir. Ondan daha iyi göründüğümü ise söylemeyeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Manchester United'ın Ronaldo'nun açıklamalarının ardından toplantı yaptığı ifade ediliyor.