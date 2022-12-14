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Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Bayern Münih'in radarında

Dünya Kupası 2022 Katar'daki penaltı başarısı ve kurtarışlarıyla dikkatleri üzerine çekerek yıldızlaşan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Bayern Münih'in radarında. Kayak yaparken ayağını kıran Manuel Neuer'in sezonu kapatmasının ardından Münih, Livakovic'i transfer listesine aldı.

Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Bayern Münih'in radarında - 1

Bayern Münih, Manuel Neuer'in sakatlığının ardından Hırvat kaleci Dominik Livakovic için harekete geçti.


Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Bayern Münih'in radarında - 2

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Kayak yaparken ayağını kırarak sezonu kapatan Manuel Neuer'in yerine bir kaleci arayışı içinde olan Bayern Münih, Livakovic'i renklerine bağlamak istiyor.

Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Bayern Münih'in radarında - 3

Dünya devinin, Livakovic'i transfer etmek için Hırvat kalecinin menajeriyle temasa geçtiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği iddia edildi.


Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Bayern Münih'in radarında - 4

Livakovic kariyerine ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb'de devam ediyor.


Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Bayern Münih'in radarında - 5

NE OLMUŞTU?

Brezilya maçının yıldızı Livakovic, Dünya Kupası son 16 turunda karşılaştıkları Japonya maçı ile de Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Bayern Münih'in radarında - 6

Önce F Grubu'nda gösterdiği performansla izleyicileri kendisine hayran bırakan file bekçisi, grup aşaması sonrası son 16 turunda Japonya'da Kaoru Mitoma, Takumi Minamino ve Maya Yoshida'nın penaltılarını kurtararak, Dünya Kupası tarihinde seri penaltılarda 3 kurtarış yapan 3'üncü isim olarak adını tarihe yazdırdı.

Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Bayern Münih'in radarında - 7

İşte Livakovic'in Dünya Kupası'ndan öne çıkan kareleri...

Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Bayern Münih'in radarında - 8
Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Bayern Münih'in radarında - 9
Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Bayern Münih'in radarında - 10
Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Bayern Münih'in radarında - 11
Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Bayern Münih'in radarında - 12

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