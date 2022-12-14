Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nın yıldızlarından Dominik Livakovic Bayern Münih'in radarında

Bayern Münih, Manuel Neuer'in sakatlığının ardından Hırvat kaleci Dominik Livakovic için harekete geçti.
Sky Sports'ta yer alan habere göre; Kayak yaparken ayağını kırarak sezonu kapatan Manuel Neuer'in yerine bir kaleci arayışı içinde olan Bayern Münih, Livakovic'i renklerine bağlamak istiyor.
Dünya devinin, Livakovic'i transfer etmek için Hırvat kalecinin menajeriyle temasa geçtiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği iddia edildi.
Livakovic kariyerine ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb'de devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Brezilya maçının yıldızı Livakovic, Dünya Kupası son 16 turunda karşılaştıkları Japonya maçı ile de Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.
Önce F Grubu'nda gösterdiği performansla izleyicileri kendisine hayran bırakan file bekçisi, grup aşaması sonrası son 16 turunda Japonya'da Kaoru Mitoma, Takumi Minamino ve Maya Yoshida'nın penaltılarını kurtararak, Dünya Kupası tarihinde seri penaltılarda 3 kurtarış yapan 3'üncü isim olarak adını tarihe yazdırdı.
İşte Livakovic'in Dünya Kupası'ndan öne çıkan kareleri...