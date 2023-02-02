Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri)

Marek Hamsik

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, takımının Antalyaspor ile karşılaştığı saatlerde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sağ baldır bölgesinde kas yaralanması yaşayan ve tedavi sürecinde ülkesine giden yıldız futbolcu, kendisiyle özdeşleşen saç stiline veda etti.



Hamsik’in, saçlarının üst kısmını kestirdiği görüldü. Uzun süren sakatlıkları nedeniyle futbola veda etmeye hazırlanan Slovak yıldızın imajını değiştirmesi, futbolu kesin olarak bırakma kararı aldığı şeklinde yorumlandı.



Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Hamsik, geçmişte verdiği bir röportajda, saçlarını kestirdiğinde futbolu bırakacağını söylemişti.