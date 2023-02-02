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Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri)

Trabzonspor’un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, sembolü olan saç stilini değiştirdi. Kendisiyle özdeşleşen saçlarını kestiren Hamsik’in sakatlığı sonrasında yaptığı bu hareketi futbolu bırakacağı şeklinde yorumlandı. Hamsik'in yeni stili akıllara futbolcuların ikonik tarzlarını getirdi. İşte ayrıntılar ve futbolcuların dikkat çeken saç stilleri...

Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri) - 1

Marek Hamsik

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, takımının Antalyaspor ile karşılaştığı saatlerde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sağ baldır bölgesinde kas yaralanması yaşayan ve tedavi sürecinde ülkesine giden yıldız futbolcu, kendisiyle özdeşleşen saç stiline veda etti.

Hamsik’in, saçlarının üst kısmını kestirdiği görüldü. Uzun süren sakatlıkları nedeniyle futbola veda etmeye hazırlanan Slovak yıldızın imajını değiştirmesi, futbolu kesin olarak bırakma kararı aldığı şeklinde yorumlandı.

Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Hamsik, geçmişte verdiği bir röportajda, saçlarını kestirdiğinde futbolu bırakacağını söylemişti.

Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri) - 2

Erling Haaland

Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri) - 3

Taribo West

Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri) - 4

Ronaldo

Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri) - 5

Neymar

Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri) - 6

Roberto Baggio

Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri) - 7

Ümit Davala

Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri) - 8

Carlos Valderrama

Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri) - 9

Abel Xavier

Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri) - 10

Kevin Kampl

Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri) - 11

Michy Batshuayi

Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri) - 12

Fellaini

Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri) - 13

Taribo West

Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri) - 14

Abel Xavier

Marek Hamsik'in yeni imajı: Futbolu bırakıyor mu? (Futbolcuların ilginç saç stilleri) - 15

Neymar

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