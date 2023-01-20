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Mauro Icardi: Galatasaray'ı Barcelona için bile bırakmam

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Barcelona'dan bile teklif gelse takımdan gitmeyeceğini açıkladı. Icardi, "Galatasaray'ı şu anda Barcelona için bile bırakmam." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi: Galatasaray'ı Barcelona için bile bırakmam - 1

Mauro Icardi'ye yurt dışından gelen teklifler sonrası Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst'ın Manchester United'a teklif alır almaz gitmesi Galatasaray yönetimini harekete geçirdi.


Mauro Icardi: Galatasaray'ı Barcelona için bile bırakmam - 2

Ortada net bir görüşme yok ama bir teklif gelirse ne yapacağını kestirebilmek için teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli oyuncuyla bir araya geldi.


Mauro Icardi: Galatasaray'ı Barcelona için bile bırakmam - 3

Fotomaç'ın haberine göre; Takımdaki geleceği hakkında sarı-kırmızılarla görüşme yapan Icardi, iddialar hakkında konuştu.


Mauro Icardi: Galatasaray'ı Barcelona için bile bırakmam - 4

29 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: "Weghorst daha önce büyük bir takımda oynamamış. Onu bir noktada anlayabiliyorum. Ben İnter'de, PSG'de forma giydim."


Mauro Icardi: Galatasaray'ı Barcelona için bile bırakmam - 5

"Şu an Galatasaray'dayım ve çok mutluyum. Herkes bana çok yakın ilgi gösteriyor. Galatasaray'ı şu anda Barcelona için bile bırakmam."


Mauro Icardi: Galatasaray'ı Barcelona için bile bırakmam - 6

Son günlerde Suudi Arabistan basını Icardi için Al-Nassr, İtalyan basını ise Milan iddialarını gündeme getirmişti.

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