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Melissa Vargas: Türk yapbozunun eksik parçası

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni yıldızı Melissa Vargas, başarılı performansının yanı sıra hayat hikayesiyle de dikkat çekiyor. Türkiye'nin şampiyonlukla taçlanan serüveninin en önemli parçalarından biri olan Vargas, Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi. Organizasyonun sitesinde "Türk yapbozunun kayıp parçası" olarak tanımlanan Vargas'ın hikayesi..

Melissa Vargas: Türk yapbozunun eksik parçası - 1

Küba asıllı milli voleybolcu ay yıldızlı formayı ilk kez Milletler Ligi'nde giydi, şampiyonluğun kazanıldığı turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi....

Vargas doğduğu Küba'nın alt yaş kategorilerinde oynamaya başladığında birçoklarına göre geleceğin en büyük yıldız adayları arasındaydı.

Federasyon, sadece sınırlı sayıda Avrupa ülkesine transfer olmasına izin verdi.

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Melissa Vargas: Türk yapbozunun eksik parçası - 2

4 YIL CEZA ALDI

Çekya ve İsviçre'de birer sezon oynayan Vargas, 17 yaşındayken sakatlandı, tedavi süreciyle ilgili ise Küba federasyonu ile anlaşamadı.

Vargas'a 4 yıl ceza verildi.

Melissa Vargas: Türk yapbozunun eksik parçası - 3

2018'DE FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU

2018'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Türkiye'de birer lig ve kupa zaferi yaşayan Melissa Vargas, sezonun ve final etaplarının en iyi pasör çaprazı ile en değerli oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Sarı lacivertlilerin o dönemki başantrenörü Zoran Terzic, Vargas'a ülkesi Sırbistan formasını giydirmek istedi. Ancak gerçekleşmedi.

Melissa Vargas: Türk yapbozunun eksik parçası - 4

TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve federasyonun çabalarıyla Türkiye'yi tercih etti.

2021'de a milli takımda oynama başvurusu, 2 yıllık sürecin ardından tamamlandı.

Vargas ay yıldızlı formayı ilk kez, devleşeceği Milletler Ligi'nde giydi.

Melissa Vargas: Türk yapbozunun eksik parçası - 5

MVP SEÇİLDİ

23 yaşındaki oyuncu final serisini 65 sayıyla tamamladı.

Çeyrek finalde İtalya'ya 16, yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne 23 ve son olarak da finalde Çin'e 26 sayı attı.

Milletler Ligi'nin MVP (en değerli oyuncu) seçildi.

Melissa Vargas: Türk yapbozunun eksik parçası - 6

"KAYISI DİYARI MALATYA'DAN SELAMLAR"

Melissa Vargas başarılı performansının yanı sıra sempatik kişiliği ile de dikkat çekiyor.

Finalin ardından Erik Dalı şarkısındaki dansı büyük beğeni topladı, "o da bizden biri" dedirtti.

44 numaralı forma giyen Melissa Vargas, sosyal medya paylaşımlarında da sık sık "Öncelikle kayısı diyarı Malatya’dan selamlar" ifadelerini kullanıyor.

Melissa Vargas: Türk yapbozunun eksik parçası - 7
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