Melissa Vargas: Türk yapbozunun eksik parçası

2018'DE FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU

2018'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Türkiye'de birer lig ve kupa zaferi yaşayan Melissa Vargas, sezonun ve final etaplarının en iyi pasör çaprazı ile en değerli oyuncu ödüllerine layık görüldü.



Sarı lacivertlilerin o dönemki başantrenörü Zoran Terzic, Vargas'a ülkesi Sırbistan formasını giydirmek istedi. Ancak gerçekleşmedi.