Melissa Vargas: Türk yapbozunun eksik parçası
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni yıldızı Melissa Vargas, başarılı performansının yanı sıra hayat hikayesiyle de dikkat çekiyor. Türkiye'nin şampiyonlukla taçlanan serüveninin en önemli parçalarından biri olan Vargas, Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi. Organizasyonun sitesinde "Türk yapbozunun kayıp parçası" olarak tanımlanan Vargas'ın hikayesi..
Küba asıllı milli voleybolcu ay yıldızlı formayı ilk kez Milletler Ligi'nde giydi, şampiyonluğun kazanıldığı turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi....
Vargas doğduğu Küba'nın alt yaş kategorilerinde oynamaya başladığında birçoklarına göre geleceğin en büyük yıldız adayları arasındaydı.
Federasyon, sadece sınırlı sayıda Avrupa ülkesine transfer olmasına izin verdi.