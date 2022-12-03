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Messi, 1000'inci maçında 789'uncu golünü attı, Maradona'yı geride bıraktı

Lionel Messi, kulüp ve milli takım kariyerinde 1000. maçına çıkarak önemli bir başarıya imza attı. 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya karşısında 35. dakikada ağları havalandıran Messi, kariyerinin 789. golünü attı. Arjantinli yıldız bu golle milli takım formasıyla 9. Dünya Kupası golünü atarken Maradona'yı (8 gol) geride bıraktı.

Messi, 1000'inci maçında 789'uncu golünü attı, Maradona'yı geride bıraktı - 1

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, kulüp ve milli takım kariyerinde 1000. maçına çıkarak önemli bir başarıya imza attı.

Messi, 1000'inci maçında 789'uncu golünü attı, Maradona'yı geride bıraktı - 2

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.

Messi, 1000'inci maçında 789'uncu golünü attı, Maradona'yı geride bıraktı - 3

Son kez katıldığı Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Messi, Avustralya karşısında 1000. maçına çıkarak kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Messi, 1000'inci maçında 789'uncu golünü attı, Maradona'yı geride bıraktı - 4

35 yaşındaki Messi, milli takımda 169, Barcelona ve Paris Saint-Germain'de ise toplam 831 maçta forma giydi.

Messi, 1000'inci maçında 789'uncu golünü attı, Maradona'yı geride bıraktı - 5

Bu karşılaşmalarda 788 gol atan yıldız futbolcu, 338 gole de verdiği paslarla katkı sağladı.

Messi, 1000'inci maçında 789'uncu golünü attı, Maradona'yı geride bıraktı - 6

İspanya LaLiga'da 520 kez fileleri havalandıran Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, İspanya Kupası'nda da 80 gol kaydetti.

Messi, 1000'inci maçında 789'uncu golünü attı, Maradona'yı geride bıraktı - 7

MARADONA'YI GERİDE BIRAKTI

Dünya Kupası son 16 turu maçında Avustralya karşısında 35. dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden Messi, milli takım formasıyla Dünya kupalarındaki 9. golünü attı. Messi, bu golle Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'yı (8 gol) geride bıraktı. Öte yandan Messi, 8 golü bulunan Portekizli yıldız Ronaldo'yu da geçmeyi başardı.

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